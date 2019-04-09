Футбол
Футболист Александр Головин рассказал о своей жизни в МонакоНаша версия 02:16
Российский футболист Александр Головин дал интервью YouTube-каналу «КраСава», рассказав о том, как складывается его жизнь после перехода в «Монако» и отъезда из России.
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Был ли Головин в скандально известном ночном клубе в Монако? Отвечает футболист
Спорт-Экспрессвчера в 14:20
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В России введут электронный договор купли-продажи автомобиля
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора компании «Электронный паспорт».
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Курс рубля в начале торгов во вторник, 9 апреля, укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Медкарты пациентов и медотходы выбросили на свалку в Саратове
Во дворах и помещениях двух аварийных домов в Саратове найдены медицинские отходы и медкарты пациентов одного из учреждений здравоохранения.
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Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб
В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
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Криминального авторитета Таро освободили из колонии
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Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
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Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня
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Число мигрантов в России достигло исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
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Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда
Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
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Кети Топурия вернулась к Гуфу, сообщили СМИ
"Кети и Гуф снова много времени проводят вместе", - говорится в публикации.
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Два запуска спутников перенесли с Байконура на Восточный
Девять запусков ракет "Союз" с космическими аппаратами OneWeb будут проведены с космодрома Байконур, восемь - с космодрома Восточный.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
США и Иран обвинили друг друга в терроризме
Официальное объявление корпуса террористической организацией означает, что любые деловые контакты с представителями КСИР будут расцениваться как «материальная поддержка терроризма» и считаться в США федеральным преступлением.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Двое руководящих сотрудников ФНС в Петербурге ответят за взятки
Как сообщили 9 апреля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, подозреваемые в 2018 году потребовали у представителя коммерческой структуры взятку в размере 50 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Обновлено в 03:25
Авто
Компания Hyundai раскрыла внешность нового бюджетного кроссовера
Hyundai Venue станет глобальной моделью, но на российском рынке его ожидать не стоит.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В аэропорту Саратова при взлете задымился пассажирский самолет
Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Более 20 человек остались без крова из-за пожара под Владимиром
Из-за пожара без жилья остались 24 человека, в том числе восемь детей.
Обновлено вчера в 16:06
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Международный арктический форум открывается в Петербурге
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Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Депутат от БПП набросился на члена избирательного штаба Зеленского
Член фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна стал инициатором очередной драки - в этот раз с представителем команды победителя первого тура президентских выборов Святославом Юрашем Парламентарий приехал на телеканал ZIK после эфира, посвящённого второму туру выборов, на котором выступал сторонник фаворита президентской гонки.
Обновлено в 03:23
Политика
Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Наука
Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияет на северных оленей
Обновлено вчера в 05:54