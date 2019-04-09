Футболист Александр Головин рассказал о своей жизни в МонакоНаша версия 02:16

Российский футболист Александр Головин дал интервью YouTube-каналу «КраСава», рассказав о том, как складывается его жизнь после перехода в «Монако» и отъезда из России.

Футболист Александр Головин рассказал о своей жизни в Монако

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Происшествия В аэропорту Саратова при взлете задымился пассажирский самолет Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова.

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