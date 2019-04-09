Футбол

Футболист Александр Головин рассказал о своей жизни в МонакоНаша версия 02:16

Российский футболист Александр Головин дал интервью YouTube-каналу «КраСава», рассказав о том, как складывается его жизнь после перехода в «Монако» и отъезда из России.
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«Странноватые»: Футболист Головин об особенностях восприятия русских в Монако

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В казино не играю, ни с кем не общаюсь: Головин – о жизни в Монако

МИР 2402:57

Головин: «Попробуем остановить Мбаппе. Если нет, то придётся стрелять»

Sport.ruвчера в 14:14

Головин рассказал о странных русских в Монако

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ВашГород.ру00:20

Был ли Головин в скандально известном ночном клубе в Монако? Отвечает футболист

Спорт-Экспрессвчера в 14:20

Футболист Александр Головин рассказал о своей жизни в Монако

Наша версия02:16
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Авто

В России введут электронный договор купли-продажи автомобиля

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора компании «Электронный паспорт».
Обновлено в 00:41
Финансы

Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро

Курс рубля в начале торгов во вторник, 9 апреля, укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Медкарты пациентов и медотходы выбросили на свалку в Саратове

Во дворах и помещениях двух аварийных домов в Саратове найдены медицинские отходы и медкарты пациентов одного из учреждений здравоохранения.
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Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

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Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Энергетика

Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб

В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Футбол

Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы

Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»

Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
Обновлено в 01:29
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Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Обновлено в 03:17
Экономика

Число мигрантов в России достигло исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика

Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено вчера в 12:26
Общество

Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда

Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес

Кети Топурия вернулась к Гуфу, сообщили СМИ

"Кети и Гуф снова много времени проводят вместе", - говорится в публикации.
Обновлено вчера в 10:36
Космос

Два запуска спутников перенесли с Байконура на Восточный

Девять запусков ракет "Союз" с космическими аппаратами OneWeb будут проведены с космодрома Байконур, восемь - с космодрома Восточный.
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие

Украина создала ракеты дальностью до 1 тыс. километров — Порошенко

Обновлено в 03:34
Политика

США и Иран обвинили друг друга в терроризме

Официальное объявление корпуса террористической организацией означает, что любые деловые контакты с представителями КСИР будут расцениваться как «материальная поддержка терроризма» и считаться в США федеральным преступлением.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Двое руководящих сотрудников ФНС в Петербурге ответят за взятки

Как сообщили 9 апреля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, подозреваемые в 2018 году потребовали у представителя коммерческой структуры взятку в размере 50 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Обновлено в 03:25
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Роскачество рассказало, как правильно выбрать кроссовки для бега

Обновлено в 01:40
Авто

Компания Hyundai раскрыла внешность нового бюджетного кроссовера

Hyundai Venue станет глобальной моделью, но на российском рынке его ожидать не стоит.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В аэропорту Саратова при взлете задымился пассажирский самолет

Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Более 20 человек остались без крова из-за пожара под Владимиром

Из-за пожара без жилья остались 24 человека, в том числе восемь детей.
Обновлено вчера в 16:06
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Международный арктический форум открывается в Петербурге

Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
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Более 30 самолетов и вертолетов ЧФ подняли по учебной тревоге

Обновлено в 03:16
Армия и оружие

На Украину прибудут более 150 элитных десантников из США

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Депутат от БПП набросился на члена избирательного штаба Зеленского

Член фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна стал инициатором очередной драки - в этот раз с представителем команды победителя первого тура президентских выборов Святославом Юрашем Парламентарий приехал на телеканал ZIK после эфира, посвящённого второму туру выборов, на котором выступал сторонник фаворита президентской гонки.
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Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
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Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияет на северных оленей

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Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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