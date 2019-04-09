Футбол

Футболист Александр Головин рассказал о своей жизни в МонакоНаша версия 02:16

Российский футболист Александр Головин дал интервью YouTube-каналу «КраСава», рассказав о том, как складывается его жизнь после перехода в «Монако» и отъезда из России.
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Головин рассказал об отношении к нему в «Монако»

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Был ли Головин в скандально известном ночном клубе в Монако? Отвечает футболист

Спорт-Экспрессвчера в 14:20

В казино не играю, ни с кем не общаюсь: Головин – о жизни в Монако

МИР 2402:57

Головин рассказал о странных русских в Монако

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Головин рассказал, почему над ним ржут в «Монако»

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Головин: «Попробуем остановить Мбаппе. Если нет, то придётся стрелять»

Sport.ruвчера в 14:14
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Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Климкина возмутила позиция главы Совета Европы по России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что желание генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда вернуть России право голоса в организации не выдерживает критики.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика

Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Происшествия

Россия просит Интерпол арестовать Билла Браудера

Москва неоднократно просила арестовать Браудера, который в России был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за умышленное банкротство и уклонение от налогов.
Обновлено в 04:18
Транспорт

Восемь станций фиолетовой ветки метро в Москве откроют досрочно

Обновлено в 05:19
Общество

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Происшествия

На Донбассе прогремел взрыв: украинские каратели лишились сапера

Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен отметила 61-летие в бикини

Свой 61-й день рождения Елена Кондулайнен встречает в Доминиканской республике.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.
Обновлено в 05:12
Здоровье

Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

В Краснодаре в домах активистов проходят обыски

Госпоже Антоновой якобы вменяется участие в деятельности нежелательной общественной организации (ст. 284.1 УК РФ).
Обновлено в 03:11
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Политика

Лукашенко считает, что в выборах на Украине победит Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко думает, что на выборах президента Украины одержит победу всё же действующий лидер страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Кино

Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение с 9 мая

Глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова сообщила, что фильм "Братство" режиссера Павла Лунгина получил прокатное удостоверение с датой 9 мая.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России

Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Гаджеты

Представлена 3D-карта Colorful iGame GeForce RTX 2080 Ti Neptune OC

Компания Colorful пополнила ассортимент видеокарт моделью iGame GeForce RTX 2080 Ti Neptune OC, которая получила систему жидкостного охлаждения.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

В Крыму создали группу по оценке нанесенного Украиной ущерба

Президиум Госсовета Крыма во вторник создал рабочую группу по анализу ущерба, нанесенного Республике за период нахождения в составе Украины.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Полузащитник «Челси» задержан за вождение в нетрезвом виде

Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер был задержан в понедельник полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде, сообщает газета The Sun.
Обновлено в 04:04
Хоккей

Форвард «Питтсбурга» шокирован результативностью Кучерова в НХЛ

Форвард "Тампы" установил новый рекорд по результативности в одной "регулярке" среди российских хоккеистов, улучшив достижение другого знаменитого представителя России в НХЛ Александра Могильного.
Обновлено в 02:17
Общество

В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста

Обновлено вчера в 08:08
Экономика

Газету «Ведомости» задумали продать

Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева).
Обновлено в 03:22
Общество

Депутаты предлагают обязать супермаркеты принимать стеклотару

Депутаты фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ разработали законопроект, согласно которому торговые сети могут обязать принимать стеклотару, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 04:42
Наука

Новая терапия выманивает ВИЧ и убивает его

Для проведения эксперимента команде потребовалась кровь больных ВИЧ — и довольно много, — принимающих антиретровирусные препараты.
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие

Региональный центр управления появится в Туле

Interfax-Russia.ru - Первый Региональный центр управления, созданный по типу Национального центра управления обороной, будет открыт в Туле, заявил во вторник в ходе подписания Соглашения об информационном взаимодействии между Минобороны РФ и Тульской областью губернатор Алексей Дюмин.
Обновлено в 05:23
Общество

ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»

Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
Обновлено в 04:26
Финансы

Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году

Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Гаджеты

Флагманский смартфон OnePlus 7 показали на новых рендерах

В сеть утекли новые рендеры флагманского смартфона OnePlus 7, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 02:04
Политика

Зеленский отказался повторно сдавать анализы

Обновлено в 03:50
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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