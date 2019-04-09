Футбол
Футболист Александр Головин рассказал о своей жизни в МонакоНаша версия 02:16
Российский футболист Александр Головин дал интервью YouTube-каналу «КраСава», рассказав о том, как складывается его жизнь после перехода в «Монако» и отъезда из России.
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Был ли Головин в скандально известном ночном клубе в Монако? Отвечает футболист
Спорт-Экспрессвчера в 14:20
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