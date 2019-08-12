Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВДREGNUM 06:07
Иск против МВД подал бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин. Суммой в размере 47,3 млн рублей спортсмен требует возместить ему моральный вред, пишет 12 августа «Коммерсантъ». Речь идет о хищении средств Алдонина в банке «Замоскворецкий».
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Бывший игрок сборной требует компенсации за волокиту при расследовании дела банка "Замоскворецкий" Как стало известно "Ъ", бывший игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин требует от МВД выплатить ему 47,3 млн руб. Иск спортсмена уже поступил в Замоскворецкий суд.Коммерсантъвчера в 17:57
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Политика
Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях
"Пожалуйста, смените председателей (управлений) Службы безопасности Украины в трех областях: Ривненская, Волынская и Житомирская", - заявил Зеленский.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД 10 августа попал на видео. Инцидент произошел после столкновения машины с эвакуатором.
Обновлено вчера в 03:42
Политика
Кремль объявил о переносе саммита Россия-Иран-Азербайджан
Обновлено в 08:43
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01
Транспорт
Лоукостер «Победа» подвергся DDOS-атаке
Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDOS-атаке».
Обновлено в 08:17
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Экономика
Медведев рассказал о выделенных на развитие Каспия 200 млрд рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на развитие российского Каспия и Волги страна выделила около 200 млрд рублей.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Волгоградских мотострелков подняли по тревоге
Около тысячи военнослужащих дислоцированного в Волгограде мотострелкового соединения Южного военного округа подняты по тревоге.
Обновлено в 03:43
Политика
Волкер анонсировал переговоры США, Германии и Франции по Донбассу
Представители США, Германии и Франции проведут на следующей недели консультации насчет "нормандского формата".
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Совфед сообщил МИДу о планах проведения встречи с иностранными послами
Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Раскрыто число истребителей России
Обновлено в 04:12
Футбол
Агент Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»
Футбольный агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы полузащитника Франка Рибери, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива».
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Звезда шоу Comedy Women Надежда Ангарская развелась со своим мужем
Звезда шоу Comedy Women Надежда Ангарская рассталась со своим мужем Раедом Бани.
Обновлено в 08:36
Экономика
ФНС назначила штраф в 127 млн рублей из-за кредита в иностранном банке
Бизнесмен уведомил налоговую инспекцию № 7 по Москве о движении средств по зарубежному счету, а также направил ей паспорт сделки, но та оштрафовала Ермакова на 75% от суммы, поскольку операция проходила без участия российского банка (ст. 15.25 КоАП).
Обновлено в 02:05
Футбол
Стало известно об интересе европейских клубов к игроку «Спартака» Бакаеву
Европейские футбольные клубы внимательно следят за выступлениями атакующего полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, они изучают возможность его подписания, сообщил РБК источник, близкий к футболисту, и собеседник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 33
В Минздраве Красноярского края сообщили, что число пострадавших от взрывов боеприпасов в воинской части под Ачинском выросло до 33 человек.
Обновлено в 02:49
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено 10 августа в 11:59
Армия и оружие
Турция может купить российские Су-35
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова
Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:30
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Обновлено в 07:19
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Происшествия
10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске
В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Кино
Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии
Ольга Остроумова, жена знаменитости, рассказала о его состоянии для издания РИА Новости.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39