Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВДREGNUM 06:07
Иск против МВД подал бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин. Суммой в размере 47,3 млн рублей спортсмен требует возместить ему моральный вред, пишет 12 августа «Коммерсантъ». Речь идет о хищении средств Алдонина в банке «Замоскворецкий».
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Бывший игрок сборной требует компенсации за волокиту при расследовании дела банка "Замоскворецкий" Как стало известно "Ъ", бывший игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин требует от МВД выплатить ему 47,3 млн руб. Иск спортсмена уже поступил в Замоскворецкий суд.Коммерсантъвчера в 17:57
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
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Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников отдельного батальона Управления вневедомственной охраны Росгвардии (ч. 1 ст.318 УК РФ).
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Обновлено в 06:29
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Армия и оружие
Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
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Здоровье
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Старицкая станция по борьбе с болезнями животных в газете "Старицкий вестник" предупреждает местных руководителей сельхозорганизаций и все население об оспе овец и коз.
Обновлено в 07:02
Общество
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
«Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие
В КСИР заявили о способности Ирана задержать любое судно
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
Обновлено в 03:30
Политика
Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности
Что россияне считают важнейшим в 1989 году Левада-центр представил исследование о важнейших, по мнению россиян, событиях 30-летней давности, а именно — 1989 года.
Обновлено в 00:00
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Обновлено в 05:14
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Малком опроверг слухи об уходе из «Зенита»
Малком намерен оставаться в «Зените», отработать своё нынешнее соглашение и «творить историю» петербургского клуба.
Обновлено в 06:41
Музыка
Брежнева рассказала о ЧП во время концерта в Баку
Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой в Азербайджане произошел сбой в работе пиротехнической системы.
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Обновлено в 06:47
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ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
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Обновлено в 04:50
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В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Вторым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет артист Black Star
Вторым хедлайнером, который выступит на Дне города в Екатеринбурге в субботу, 17 августа, будет артист лейбла Black Star Олег Терновой.
Обновлено в 06:38
Политика
Советник Зеленского назвал условия общения с российскими СМИ
Советник президента Украины Владимира Зеленского, избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев допустил возможность общения с российскими СМИ, которые не искажают информацию.
Обновлено в 04:23
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
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Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о дневной норме сахара для детей
Роспотребнадзор не рекомендует употреблять детям сахара более 10% от калорийности суточного рациона, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:41