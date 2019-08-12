Бывший игрок сборной требует компенсации за волокиту при расследовании дела банка "Замоскворецкий" Как стало известно "Ъ", бывший игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин требует от МВД выплатить ему 47,3 млн руб. Иск спортсмена уже поступил в Замоскворецкий суд.

с чего всё началось

Иск против МВД подал бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин. Суммой в размере 47,3 млн рублей спортсмен требует возместить ему моральный вред, пишет 12 августа «Коммерсантъ». Речь идет о хищении средств Алдонина в банке «Замоскворецкий».

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