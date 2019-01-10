Футбол
Футболист «Ахмата» Думбия перешёл в «Спортинг»
Футболист «Ахмата» Думбия перешёл в «Спортинг»RT на русском14:56
Лиссабонский «Спортинг» объявил о трансфере полузащитника грозненского «Ахмата» Идриссы Думбия. Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба. Хавбек подписал с коллективом контракт до 2024 года.
RT на русском14:56
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Общество
«Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию
Поступивший в суд в США иск от пассажиров «Аэрофлота», которых не пустили на борт в аэропорту Шереметьево, авиакомпания расценивает как попытку оказать влияние на нее, заявил РБК заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров.
Обновлено в 13:57
Происшествия
15 человек погибли в результате нападения на отель в Кении
Обновлено в 19:41
Политика
Парламент Великобритании отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза
Как и ожидалось, парламент Великобритании отверг предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Число жертв смертельного ДТП под Воронежем возросло до восьми
Число жертв дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области возросло до восьми человек.
Обновлено в 13:39
Экономика
СМИ узнали об аресте на Кипре имущества украинского олигарха Фирташа
Суд в кипрского города Лимасол в качестве обеспечительной меры наложил арест на движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа на сумму около $46 млн, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственые источники.
Обновлено в 18:49
Экономика
Назван средний размер пенсии на Украине
Средний размер пенсии на Украине на 1 января 2019 года составил 2,64 тысячи гривен (около 6,3 тысячи рублей).
Обновлено в 20:01
Политика
По примеру Путина Медведев пересел на лимузин Aurus
Премьер-министр России Дмитрий Медведев начал использовать лимузин российского производства Aurus.
Обновлено в 15:50
Политика
Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ
Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 08:56
Космос
На Луне выросло первое в истории растение
Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:00
Происшествия
«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).
Обновлено в 11:32
Экономика
СМИ узнали о возможной покупке «Ростелекомом» оператора DataLine
«Ростелеком» ведет переговоры о покупке оператора дата-центров DataLine, принадлежащего IT-холдингу Inline Technologies Group, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.
Обновлено в 20:00
Экономика
Голикова сообщила о планах по изменению оценки уровня бедности
Голикова напомнила, что понятие прожиточного минимума было введено в России в 1992 году «как временное решение на период экономической стабилизации».
Обновлено в 02:48
Происшествия
Директора одного из магазинов «Евросети» нашли мертвым в Новой Москве
Тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, который являлся директором одного из магазинов «Евросети», было обнаружено в лесополосе недалеко от поселка Мосрентген в Новой Москве, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 18:26
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Посол США в ФРГ прокомментировал свои письма о «Северном потоке — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл прокомментировал разосланные им письма о «Северном потоке — 2», в которых сообщил о возможности введения Вашингтоном санкций против компаний ФРГ из-за их деятельности, связанной со строительством российского газопровода.
Обновлено в 17:45
Политика
Сенат США поддержал резолюцию о санкциях против «Русала»
Сенат США поддержал рассмотрение резолюции с неодобрением плана администрации президента США Дональда Трампа снять санкции с российских компаний "Русал", "Евросибэнерго" и En+.
Обновлено в 17:41
Политика
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
Политика
После провала голосования по «Брекситу» Мэй грозит вотум недоверия
Лидер британских лейбористов Джереми Корбин объявил о запуске вотума недоверия премьер-министру Терезе Мэй после того, как парламент отклонил ее сделку по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС, передает "Российский Диалог".
Обновлено в 15:33
Политика
Путин назвал негативными последствия выхода США из ДРСМД
Заявление о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий, и последствия подобной политики негативны.
Обновлено в 17:18
Общество
Суд в Таиланде вынес приговор Насте Рыбке
Обновлено в 07:04
Политика
Украина возобновит производство самолетов «Руслан»
Украинское предприятие «Антонов» возобновит производство транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».
Обновлено в 19:23
Политика
Парламент Венесуэлы признал Мадуро узурпатором
Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, признающее Николаса Мадуро узурпатором.
Обновлено в 13:40
Политика
В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков
Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Киев обрадовался сокращению пассажиропотока в Россию
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о снижении на 15% пассажиропотока из страны в Россию в 2018 году.
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес
Алла Пугачева начала задыхаться на съемках
Алла Пугачева чуть не задохнулась на съемках передачи Первого канала.
Обновлено в 10:56
Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
Обновлено в 11:47
Политика
Путин потребовал гарантий для заинтересованных в «Турецком потоке»
Путин рассказал, что в настоящий момент «Газпром» работает над разными вариантами продолжения сухопутной нитки газопровода в европейском направлении.
Обновлено в 18:22
Общество
В ЦБ увидели в сказках помеху финансовой культуре россиян
Некоторые сказки формируют у россиян веру в легкое получение вознаграждений и вредят формированию культуры финансовой грамотности, заявил в Госдуме первый зампред Центробанка Сергей Швецов, пишет агентство «Москва».
Обновлено в 18:37
Политика
Путин назвал политическим проектом создание новой церкви на Украине
Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом.
Обновлено в 16:33
Спорт
Ещё один чешский биатлонист негативно высказался в адрес Логинова
Чешский биатлонист Ондржей Моравец заявил, что не уважает россиянина Александра Логинова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:20