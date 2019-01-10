Лиссабонский «Спортинг» объявил о трансфере полузащитника грозненского «Ахмата» Идриссы Думбия. Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба. Хавбек подписал с коллективом контракт до 2024 года.

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