Футбол

Футболист Адриано опроверг информацию об уходе из «Спартака»
Вести.Ru
05:12

"Хочу заверить болельщиков в том, что вся эта информация, которая появляется в интернете – не более чем слухи", – заявил Адриано в видеообращении на официальной странице "Спартака" в Twitter. 31-летний футболист выступал за бразильский "Интернасьонал" с 2004 по 2007 год.
Вести.Ru05:12

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Футболист Адриано опроверг информацию об уходе из «Спартака»

Вести.Ru05:12

Адриано: информация о моём уходе — слухи, я продолжу играть за «Спартак»

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Луис Адриано: «Я продолжу играть за „Спартак“ и защищать его цвета»

Sport24.ru04:23

Адриано: «У меня контракт со „Спартаком“. Информация о моем уходе – слухи»

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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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