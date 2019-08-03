Футбол

Новичок «Спартака» Тиль посетит игру с «Динамо»Московский Комсомолец 10:36

Голландский полузащитник «АЗ Алкмаар» Гус Тиль приедет на «Открытие Арену» 3 августа, чтобы посмотреть встречу его будущей команды – московского «Спартака» - против столичного «Динамо». 5 августа он должен пройти медицинское обследование для московского клуба.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
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Морская авиация ВСУ провела учения над Чёрным морем

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Из подмосковного лагеря с отравлением госпитализированы семеро детей

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