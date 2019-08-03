Футбол
Новичок «Спартака» Тиль посетит игру с «Динамо»Московский Комсомолец 10:36
Голландский полузащитник «АЗ Алкмаар» Гус Тиль приедет на «Открытие Арену» 3 августа, чтобы посмотреть встречу его будущей команды – московского «Спартака» - против столичного «Динамо». 5 августа он должен пройти медицинское обследование для московского клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
Обновлено в 11:02
Культура
Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии
Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие
Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу
«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.
Обновлено вчера в 15:46
Футбол
«Спартак» в меньшинстве удержал ничью в московском дерби с «Динамо»
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" сыграл вничью со столичным "Динамо" – 0:0. За 90 минут ни одна из команд не смогла забить ни одного мяча.
Обновлено в 14:05
Автоспорт
Квят стал 13-м в квалификации Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял 13-е место в квалификации 12-го этапа чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Венгрии.
Обновлено в 11:22
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Экономика
Всемирный банк: Индия опустилась на 7-е место по ВВП в 2018 году
ВВП Индии составил 2,7 трлн долларов, в то время как объемы экономик Великобритании и Франции, занявших пятое и шестое места соответственно, оцениваются более чем в 2,8 трлн долларов.
Обновлено в 05:22
Общество
ВДНХ приглашает на день рождения «Москвариума»
За первые дни юбилея ВДНХ главную выставку страны посетили более 400 тысяч человек, рассказали в пресс-службе комплекса.
Обновлено в 09:04
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Большинство демократов выступают за импичмент Трампа
В Палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась полуобнаженной в рекламе парфюма
Голливудская красотка Анджелина Джоли снялась в рекламе парфюма Eau de Parfum Intense бренда Guerlain.
Обновлено в 10:52
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Футбол
«Витесс» в меньшинстве упустил победу над «Аяксом»
«Витесс» в меньшинстве упустил победу над «Аяксом» в матче первого тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
Морская авиация ВСУ провела учения над Чёрным морем
Морская авиация Вооружённых сил Украины (ВСУ) завершила лётно-тактические учения над Чёрным морем.
Обновлено в 14:22
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Технологии
Epic Games Store вновь задерживает обновления
Чаще всего претензии к онлайн-магазину Epic Games Store никак не связаны с сомнение в качестве или эксклюзивности игровых проектов.
Обновлено в 14:01
Гаджеты
Роскачество призвало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено вчера в 02:23
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Политика
Жена посла США отчитала CNN за выводы на основании фото в ее Instagram
Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за публикацию о предстоящей отставке ее мужа.
Обновлено в 13:56
Авто
Тюнеры представили армейский Hummer H1 Mil-Spec
Мастера тюнинг-ателье Mil-Spec Automotive работают с армейскими внедорожниками линейки Hummer H1 уже пятый год.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Еще один фигурант по делу о массовых беспорядках в Москве задержан и доставлен в СК
Еще один фигурант появился в деле о массовых беспорядках, которое было возбуждено после несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве.
Обновлено в 14:23
Происшествия
На КАД водитель BMW столкнулся с «КамАЗом» и погиб
В субботу, 3 августа, в 17:30 на кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Петербурга произошло ДТП: BMW столкнулась с «КамАЗом».
Обновлено в 11:47
Авто
Hyundai готовит хэтчбек i20 нового поколения к старту продаж
Компания Hyundai подготовила к старту продаж новый хэтчбек i20 и его внедорожную модификацию i20 Active.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Из подмосковного лагеря с отравлением госпитализированы семеро детей
В подмосковном детском оздоровительном лагере "Олимп" произошло массовое отравление детей.
Обновлено в 14:06