Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»RT на русском 09:41
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак». «Я дал понять АЗ, что хотел бы сделать этот шаг», — приводит De Telegraaf ответ 21-летнего Тила на вопрос о возможном переходе в «Спартак».
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Футбол
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Источник: Бэйл близок к переезду в чемпионат Китая
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