Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времениРИА Новости 17:21
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Футбол
Трансфер Пепе стал рекордным для «Арсенала»
Обновлено в 12:17
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
Обновлено в 14:33
Общество
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Александр Петров и Стася Милославская пришли вместе на премьеру
Сперва Александра и Стасю пару раз заметили вместе за кулисами, на днях Милославская вслед за Петровым прилетела к нему в Нижний Новгород, а тридцатого июля актеры появились вместе на премьере картины «Гив ми либерти».
Обновлено в 02:40
Политика
В офисе Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана
Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан уходит в отставку.
Обновлено в 16:54
Политика
Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИ
Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ.
Обновлено в 12:48
Политика
Кадыров жестко отреагировал на призыв Израиля не ездить в Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на призыв израильского штаба по борьбе с террором воздержаться от посещения республики.
Обновлено в 14:03
Игры
Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
Обновлено в 13:27
Общество
Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина
Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.
Обновлено в 10:52
Театры
Театр на Малой Бронной переедет во «Дворец на Яузе» в январе
Обновлено в 09:39
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР
Обновлено в 16:47
Футбол
Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре»
На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором».
Обновлено в 11:21
Кино
Опубликован первый трейлер военной драмы Сэма Мендеса «1917»
Обновлено в 11:10
Футбол
«Вулверхэмптон» легко вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы
Футболисты клуба «Крузейдерс» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы крупно проиграли английскому «Вулверхэмптону».
Обновлено в 16:54
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
МИД Германии обвинил Россию в разрыве ДРСМД
Россия не смогла выполнить свои обязательства в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), что привело к прекращению действия соглашения.
Обновлено в 17:08
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено в 10:55
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено в 17:01
Экономика
Такси оказалось для россиян выгоднее автомобиля
В исследовании учитывали стоимость Toyota Camry в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, а также средние цены на такси и уровень доходов.
Обновлено вчера в 11:31
Футбол
Соболев признан лучшим игроком июля в РПЛ, Карпин стал лучшим тренером
Нападающий самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Соболев признан лучшим игроком июля в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на сайте РПЛ.
Обновлено в 10:19
Экономика
Россиянам позволили брать ипотечные каникулы
С 31 июля в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Адвокат сестер Хачатурян: СКР отказался возбуждать дело против их отца
Адвокат Алексей Паршин, выступающий с защитой сестер Хачатурян, заявил, что Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, Михаила Хачатуряна по статьям УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления).
Обновлено в 16:51
Футбол
Игорь Черевченко: «Беру вину за поражение на себя»
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал вылет своего клуба из Лиги Европы после поражения от «Нефтчи» в ответном матче квалификации (3:0). Мы много ошибались в обороне.
Обновлено в 15:42
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08