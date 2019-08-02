Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".

Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.

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