Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времениРИА Новости 17:21
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 23:03, Ашберн
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 18:50
Общество
Ученый РАН назвал самое чистое место для купания в Черном море
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов считает, что воды вблизи мыса Тарханкут в Крыму лучше всего подходят для купания, потому что являются самыми чистыми в Черном море.
Обновлено в 22:00
Экономика
Медведев заявил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено в 21:51
Политика
Украинские СМИ назвали главу офиса Зеленского, который устроит США
Ранее украинские СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского.
Обновлено в 22:25
Транспорт
В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»
Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», которое три дня назад было прервано паводком в Иркутской области, восстановлено.
Обновлено в 18:57
Общество
Площадь природных пожаров в Якутии превысила 1,2 млн га
Обновлено в 21:18
Политика
Генсек ООН призвал РФ и США продлить договор СНВ-3
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к России и США с призывом продлить двусторонний договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – СНВ-3.
Обновлено в 12:52
Технологии
В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.
Обновлено в 08:08
Общество
Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Четверть россиян потеряла доверие к телевидению
Число россиян, доверяющих телевидению, снизилось с 79% до 54% за десять лет.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
«В результате ДТП в Апанасенковском районе пять человек погибли, по уточнённым данным, 14 человек пострадали», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 22:32
Происшествия
В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных
В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Японии казнили двух преступников
Имена казненных не разглашаются Двое осужденных преступников были казнены в Японии по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 22:20
Происшествия
На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки
В Свердловской области на реке Лозьва перевернулась лодка с двумя взрослыми и тремя детьми, говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
США закупили вооружений на два триллиона долларов
Обновлено в 21:06
Армия и оружие
Новые бронеавтомобили «Атлет» начинают этап предварительных испытаний
Новейший бронеавтомобиль "Атлет", разработанный "Военно-промышленной компанией" (ВПК) выходит на этап предварительных испытаний.
Обновлено в 13:17
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Общество
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно путешествовать
Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет самостоятельно получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, сообщает саудовская газета "Оказ".
Обновлено в 18:53
Армия и оружие
Украинский беспилотник атаковал позиции ДНР
Обновлено в 12:06
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
США захотели 40 испытаний гиперзвукового оружия
Обновлено в 21:03
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди-младшего умерла в США
Внучка американского радиоведущего Роберта Фрэнсиса Кэннеди-младшего скончалась в США.
Обновлено в 22:37
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Авиаперевозчик решил привлечь внимание к проблеме масштабных лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 16:42
Экономика
Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах.
Обновлено в 21:58
Общество
Названы регионы России с самым большим количеством абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, Туве и Сахалинской области.
Обновлено в 21:36