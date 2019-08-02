Футбол

Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времениРИА Новости 17:21

Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
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«Спартак» договорился с АЗ о переходе Тила. Сумма трансфера составит более €15 млн

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В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», которое три дня назад было прервано паводком в Иркутской области, восстановлено.
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Технологии

В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие

Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.
Обновлено в 08:08
Общество

Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
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Число россиян, доверяющих телевидению, снизилось с 79% до 54% за десять лет.
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Обновлено в 22:32
Происшествия

В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных

В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
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В Японии казнили двух преступников

Имена казненных не разглашаются Двое осужденных преступников были казнены в Японии по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

В Свердловской области на реке Лозьва перевернулась лодка с двумя взрослыми и тремя детьми, говорится в сообщении регионального управления МЧС.
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Армия и оружие

США закупили вооружений на два триллиона долларов

Обновлено в 21:06
Армия и оружие

Новые бронеавтомобили «Атлет» начинают этап предварительных испытаний

Новейший бронеавтомобиль "Атлет", разработанный "Военно-промышленной компанией" (ВПК) выходит на этап предварительных испытаний.
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Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

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В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно путешествовать

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Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

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Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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Армия и оружие

США захотели 40 испытаний гиперзвукового оружия

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Внучка американского радиоведущего Роберта Фрэнсиса Кэннеди-младшего скончалась в США.
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Авиаперевозчик решил привлечь внимание к проблеме масштабных лесных пожаров в Сибири.
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Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах.
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Названы регионы России с самым большим количеством абортов

Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, Туве и Сахалинской области.
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Ракеты КНДР не долетели до исключительной экономической зоны Японии

Обновлено в 17:12
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