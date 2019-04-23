Футбол
Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионатаLenta.ru 16:14
Ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг отметился забитым мячом на седьмой секунде матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
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Авто
Компания Renault показала новый электрический фургон
Фургон Kangoo Z.E. текущего поколения оснащается 60-сильным электромотором и комплектом батарей емкостью 33 киловатт-часа.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Политика
Кравчук призвал Зеленского снять блокаду с Крыма
Кравчук стал первым из всех избранных лидеров Незалежной, кто заговорил о неэффективности перекрытия Киевом еще в конце весны 2014 г. как наказания крымчан Северо-Крымского канала, прекращения электроснабжения и торговли с полуостровом.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Нового главу крупнейшей нефтегазовой компании Sonatrach назначили в Алжире – агентство
Временно исполняющий обязанности президента Алжира Абделькадер Бенсалах назначил Рашида Хашиши новым главой крупнейшей в стране государственной нефтегазовой компании Sonatrach, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 15:42
Общество
Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе
Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено в 15:08
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Музыка
В Ариану Гранде прилетел лимон от фанатов Бейонсе
Во время выступления на фестивале Coachella в поп-певицу Ариану Гранде запустили лимон. Об этом сообщает издание The Sun.
Обновлено в 13:16
Политика
Украинские социалисты предложили национализировать фабрику Roshen
Лидер украинской социалистической партии Илья Кива подал иск в суд о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 16:49
Политика
Киевские судьи подали иск против Порошенко и настаивают на импичменте
В иске судьи требуют от парламента рассмотреть возможность инициирования процедуры импичмента против действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 07:40
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Происшествия
СК показал последствия пожаров в Забайкалье
Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра районов в Забайкальском крае, которые пострадали от природных пожаров.
Обновлено в 11:51
Политика
Суд в Бразилии снизил срок заключения экс-президенту Луле
Верховный суд Бразилии во вторник сократил срок тюремного заключения для экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва с 12 лет и одного месяца тюрьмы до 8 лет, 10 месяцев и 20 дней.
Обновлено в 17:31
Космос
Сейсмометр впервые зафиксировал землетрясение на Марсе
Сейсмометр SEIS, установленный на американском посадочном аппарате InSight, впервые в истории космических исследований зафиксировал землетрясение на Марсе.
Обновлено в 14:35
Экономика
Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»
«Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.
Обновлено в 12:38
Общество
РЖД покажет купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 03:15
Политика
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua.
Обновлено в 16:42
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено в 09:44
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Общество
Публичные слушания по программе реновации прошли ещё в пяти районах
В пресс-службе столичного Стройкомплекса сообщили вечером во вторник, что еще в пяти районах Москвы состоялись публичные слушания по программе реновации жилфонда.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Сын Ирины Цывиной расплакался, вспоминая о маме
Интервью Малахову дал сын актрисы Евгений Благонравов.
Обновлено в 11:27
Гаджеты
Компания Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 км
В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
Обновлено в 14:47
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Политика
Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию
Обновлено в 17:40