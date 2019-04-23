Футбол

Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионатаLenta.ru вчера в 16:14

Ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг отметился забитым мячом на седьмой секунде матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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«Уотфорд» вырвал ничью у «Саутгемптона», Лонг забил самый быстрой гол в истории АПЛ

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Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень

Sputnik Эстония уже писал о том, как 18 апреля в Москве эстонский президент Керсти Кальюлайд приняла участие в открытии реновированного здания посольства ЭР и встретилась в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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Армия и оружие

Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море

Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
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Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

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Режиссер Марк Рудинштейн рассказал о плохом состоянии здоровья певицы Аллы Пугачевой и актера Армена Джигарханяна.
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Кожемяко встретил Ким Чен Ына в Хасане

Как и планировалось, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию и первым делом сошел на станции Хасан, где его встретил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 22:44
Авто

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Общество

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Новый закон подразумевает выплату компенсаций размеров 3,2 миллиона йен (1,8 миллиона рублей) лицам, которые были подвергнуты принудительной стерилизации в период с 1948 по 1996 годы.
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Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
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Авто

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Обновлено вчера в 03:42
Общество

Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк

Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк. Проект будущей зоны отдыха одобрил президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
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Общество

В Московском зоопарке появились на свет птенцы кудрявого пеликана

Два птенца кудрявого пеликана появились на свет в столичном зоопарке с разницей в пять дней.
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Армия и оружие

Уникальную антиторпеду разработали в России

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Политика

На Украине подали иск о национализации фабрики Порошенко

Бывший советник украинского министра внутренних дел и экс-кандидат в президенты Украины Илья Кива заявил, что обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконной приватизации Кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.
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«Барселона» одержала победу над «Алавесом»

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Янукович хочет вернуться на Украину

Бывший украинский лидер Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 321 человека

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 321 человека. Об этом сообщает местный новостной портал News 1st.
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Intel рассекретила рекордно быстрые процессоры для ноутбуков

Компания Intel представила новые мощнейшие процессоры Intel Core девятого поколения для ноутбуков.
Обновлено вчера в 09:00
Гаджеты

Huawei P30 Pro отправляют данные пользователей на серверы в КНР

В ходе расследования выяснилось, что отправка личных данных со смартфона происходит в фоновом режиме на серверы, расположенные в КНР.
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Доплату к пенсиям увеличат в мае

Ранее, в январе, страховые пенсии были проиндексированы на 7%, в феврале ежемесячные денежные выплаты повысились на 4,3%, а в апреле социальные пенсии были увеличены на 2%. Майский перерасчет коснется не только федеральной социальной доплаты, предоставляемой ПФР, но и соответствующей доплаты от региональных властей.
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Жители России начали массово избавляться от дач

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Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
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Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
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При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
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Общество

Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности

Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
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Ирландский футболист, нападающий клуба «Саутгемптон» и сборной Ирландии.
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