Футбол
Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионатаLenta.ru вчера в 16:14
Ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг отметился забитым мячом на седьмой секунде матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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«Саутгемптону» принадлежат рекорды АПЛ за самый быстрый гол и самый быстрый хет-трик
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На Украине подали иск о национализации фабрики Порошенко
Бывший советник украинского министра внутренних дел и экс-кандидат в президенты Украины Илья Кива заявил, что обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконной приватизации Кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.
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Компания Intel представила новые мощнейшие процессоры Intel Core девятого поколения для ноутбуков.
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При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
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Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
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