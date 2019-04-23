Футбол
Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионатаLenta.ru вчера в 16:14
Ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг отметился забитым мячом на седьмой секунде матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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