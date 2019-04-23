Футбол

Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионатаLenta.ru вчера в 16:14

Ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг отметился забитым мячом на седьмой секунде матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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«Уотфорд» вырвал ничью у «Саутгемптона», Лонг забил самый быстрой гол в истории АПЛ

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Форвард «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории АПЛ

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«Саутгемптон» забил самый быстрый гол в истории английской премьер-лиги

РИА Новостивчера в 15:07

«Уотфорд» и «Саутгемптон» не смогли выявить победителя

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Забит самый быстрый гол в истории АПЛ! Быстрое чудо от форварда «Саутгемптона». ВИДЕО

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«Уотфорд», пропустив самый быстрый гол в истории АПЛ, отыгрался на 90-й минуте

Sport24.ruвчера в 16:42

«Саутгемптону» принадлежат рекорды АПЛ за самый быстрый гол и самый быстрый хет-трик

Sports.ruвчера в 15:32
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

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Компания Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 км

В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

ЦИК Украины объявил о победе Зеленского на выборах президента страны

Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие

Китай выразил протест США за поставки оружия Тайваню

Китай выразил протест США за планируемые поставки оружия Тайваню на сумму $500 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Общество

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Ученые назвали простой и экономичный способ похудеть

Ученые назвали простое действие, которое, не задумываясь, выполняют почти все люди на планете. Этим действием стали обычные прогулки.
Обновлено вчера в 06:37
Футбол

«Манчестер Юнайтед» летом может приобрести защитника «Челси» Джеймса

За женскую команду «МЮ» уже выступает сестра Джеймса Лорен. Нынешний контракт защитника с «Челси» рассчитан до лета 2022 года.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один

Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:16
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Обновлено вчера в 08:29
Общество

Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором

Из жилых помещений вывезли более сотни мешков с отходами.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров почти в 600 млн руб

Предварительный ущерб агропромышленному комплексу Забайкальского края от природных пожаров оценивается в 591 млн руб. Об этом говорится на сайте правительства региона.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В мэрии Якутска проводят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
Обновлено вчера в 23:41
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено вчера в 07:30
Политика

Янукович захотел вернуться на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в Киев, когда победитель президентских выборов Владимир Зеленский возглавит государство.
Обновлено вчера в 22:27
Общество

В Японии приняли закон о компенсации жертвам принудительной стерилизации

Японский парламент принял закон о компенсациях жертвам принудительной стерилизации, которая практиковалась в стране с 1948 по 1996 годы и затрагивала людей с умственными отклонениям, психическими и серьезными наследственными заболеваниями.
Обновлено вчера в 23:36
Гаджеты

Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей

Обновлено вчера в 16:12
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Настасья Самбурская призналась, что ее слегка «разнесло»

Как сообщил ToDay News Ufa, Настасья Самбурская, демонстрируя изящную фигурку в прелестном платьице, кокетливо объявила месяц здорового питания и предложила подписчикам поддержать ее и худеть вместе с ней.
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Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено вчера в 05:44
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Мэй вслед за Меркель и Столтенбергом пригласила Зеленского в гости

Обновлено вчера в 15:28
Транспорт

В Красноярске в микрорайоне Солнечный построят новую дорогу

В части развития улично-дорожной сети жилого района "Солнечный" в 2017 году построена дорога между 3 и 5 микрорайонами, в 2019 году к ней примкнет новый участок по проспекту Молодежный.
Обновлено вчера в 20:35
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Скончался оператор клипов Киркорова Сергей Дубровский

Оператор клипов Сергей Дубровский скончался во вторник, 23 апреля.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
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Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе

Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы.
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Космос

На Марсе впервые зафиксировано землетрясение

Землетрясение на Марсе впервые зафиксировал французский сейсмометр. Датчик установили в декабре 2018 года, передает "Россия 24".
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Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду

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Ирландский футболист, нападающий клуба «Саутгемптон» и сборной Ирландии.
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