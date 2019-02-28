Футбол
Футбол возвращается: ФК «Оренбург» на своём поле принимает «Анжи»56orb.ru вчера в 13:08
1 марта возобновится чемпионат России по футболу среди команд Премьер-Лиги. В одном из матчей ФК «Оренбург» на поле стадиона «Газовик» в посёлке Ростоши сыграет с махачкалинским «Анжи».
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«Оренбург» — «Анжи». Прогноз (к. 1.40) и ставки на матч РПЛ 1 марта 2019 года
LiveSport.ru27 февраля в 23:03
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