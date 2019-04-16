Футбол

Футбол сегодня. Нант – ПСЖ. Прогноз эксперта Footballtips на матч Лиги 1Букмекеры.рф вчера в 21:01

В среду, 17 апреля, в 20:00 (МСК) состоится перенесенный матч 28-го тура французской Лиги 1 между футбольными клубами Нант и ПСЖ. Игра пройдет в Нанте на поле стадиона «Ля Божуар – Луи Фонтено». Прогноз на матч Нант – ПСЖ от эксперта Footballtips Дина Смита вы можете прочитать ниже.
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Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Нанта»

Sports.ru06:10

Футбол сегодня. Нант – ПСЖ. Прогноз эксперта Footballtips на матч Лиги 1

Букмекеры.рфвчера в 21:01

Нант - ПСЖ: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:02

«Нант» – ПСЖ: досрочное чемпионство?

Все про Спорт рувчера в 14:38
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
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Денис Пак прибыл на заседание по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 07:44
Гаджеты

Apple и Qualcomm договорились о патентах

Американские компании Qualcomm и Apple достигли соглашения, которое снимет ограничения на продажу iPhone по всему миру, введенных из-за нарушений патентных прав.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Общество

В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти

Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Обновлено в 03:55
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Футбол

Облак продлил контракт с «Атлетико»

Обновлено в 07:13
Авто

Hyundai Creta нового поколения представлен официально

Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика

Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей

В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Уроженцы Дагестана убили мужчину за отказ танцевать лезгинку

Обновлено в 04:22
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ

Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» съела таракана в эфире

Новая участница проекта Яна Березова не только не отказалась от таракана, предложенного ей Никитой Рудаковым, но и с удовольствием съела насекомое.
Обновлено в 07:00
Хоккей

Артемий Панарин: Сказал Кучерову заказывать костюмы в сборную

Обновлено в 07:34
Экономика

В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина

В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Хоккей

Гудачек подписал новый контракт со «Спартаком»

Словацкий голкипер Юлиуш Гудачек заключил новый контракт со «Спартаком», рассчитанный на ближайшие два сезона.
Обновлено в 05:42
Игры

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России

«По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Общество

Варвару Караулову освободили из колонии

Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (запрещённая на территории России террористическая организация, – Прим. ред.) и приговорил её к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено вчера в 07:22
Авто

УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник

Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Технологии

Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково

Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
Обновлено вчера в 10:11
Игры

Создатели PlayStation 4 ужесточили контроль за секс-контентом в играх

Компания Sony изменила политику в отношении некоторых игр. Теперь в фирме более тщательно следят за секс-контентом.
Обновлено в 07:07
Здоровье

Определена норма чашек эспрессо в сутки

Медики рекомендуют пить не более четырех чашек эспрессо в сутки. Дневная норма кофеина — не более 300 миллиграммов.
Обновлено в 07:26
Политика

Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС

Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Авто

Транспортный налог 2019. Какие изменения ждут автовладельцев

В этом году российских автомобилистов ждет изменение в части транспортного налога. Так, владельцев угнанных машин освободили от его уплаты.
Обновлено в 01:45
Наука

Новое исследование показало, что ветер может перемещать микропластик на расстояние до 100 километров

Согласно новой работе сотрудников Университета Стратклайда в Глазго, частицы пыли, разнообразные микробы и даже микропластик перемещаются на довольно большие расстояния при помощи регулярных ветров, по причине чего крошечные фрагменты пластмассы выпадают даже в некоторых отдаленных регионах мира.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Дочь Аршавина разрыдалась в зале суда, где разводятся ее родители

Заседание суда по разводу футболиста Андрея Аршавина с Алисой Казьминой началось со слез.
Обновлено в 04:48
Авто

Продажи автомобилей в ЕС сократились в марте на 4%

В I квартале реализация легковых автомобилей и LCV в России уменьшилась в годовом сопоставлении на 0,3% до 391,650 тыс. При этом продажи новых автомобилей в Китае сократились в марте на 5,2% в годовом выражении до 2,52 млн единиц.
Обновлено в 04:07
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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