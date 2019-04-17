Футбол

Футбол сегодня. Нант – ПСЖ. Прогноз эксперта Footballtips на матч Лиги 1Букмекеры.рф вчера в 21:01

В среду, 17 апреля, в 20:00 (МСК) состоится перенесенный матч 28-го тура французской Лиги 1 между футбольными клубами Нант и ПСЖ. Игра пройдет в Нанте на поле стадиона «Ля Божуар – Луи Фонтено». Прогноз на матч Нант – ПСЖ от эксперта Footballtips Дина Смита вы можете прочитать ниже.
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Подробнее о событии

Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Нанта»

Sports.ru06:10

Футбол сегодня. Нант – ПСЖ. Прогноз эксперта Footballtips на матч Лиги 1

Букмекеры.рфвчера в 21:01

Нант - ПСЖ: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:02
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Политика

Госдума РФ в третьем чтении приняла закон об изоляции Рунета

Депутаты Госдумы России 16 апреля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории страны; документ предполагает изоляцию российского сегмента интернета, сообщает «Медуза».
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия

В Ростовской области связали и ограбили Владимира Зеленского

Telegram-канал уточняет, что тёзка кандидата в президенты Украины — местный фермер Владимир Зеленский отдыхал со своей супругой, когда к ним ворвались налётчики в масках.
Обновлено в 00:51
Политика

Некоторые просто выживают: Медведев рассказал о бедности россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме рассказал о борьбе с бедностью в России.
Обновлено в 05:15
Общество

В России запретили рекламу новых наркотиков

Закон о запрете рекламы психоактивных веществ и распространения в СМИ и Интернете информации о методах их разработки, изготовления и использования приняли депутаты Госдумы.
Обновлено в 04:06
Баскетбол

Джален Рейнольдс дисквалифицирован на два матча Единой лиги ВТБ

Центровой «Зенита» Джален Рейнольдс дисквалифицирован на два матча с условной дисквалификацией еще на три игры за инцидент после матча команды против УНИКСа 14 апреля.
Обновлено в 05:18
Космос

Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space

Новым генеральным директором компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проектов "Морской старт" и "Наземный старт") назначена Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 04:02
Технологии

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:12
Происшествия

ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске

В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Общество

Губернатор Кузбасса в 2018 году заработал более 70 миллионов рублей

Согласно декларации, губернатор Кузбасса в период с 1 января по 31 декабря 2018 года заработал 70 миллионов 280 тысяч 607 рублей 54 копейки.
Обновлено в 05:50
Здоровье

Клещи с начала сезона покусали 58 петербуржцев

С начала сезона 58 жителей Северной столицы обратились в медицинские учреждения в связи с присасыванием клещей.
Обновлено в 05:53
Технологии

Boston Dynamics показала, как упряжка роботов тянет за собой грузовик

В Boston Dynamics наглядно продемонстрировали, как их уникальные роботы тянут за собой грузовик, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:56
Авто

УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник

Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Экономика

Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей

В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55
Транспорт

ЦОДД призвал водителей не терять концентрацию из-за хорошей погоды

Обновлено в 05:51
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Политика

Названы выполнившие майские указы регионы

Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Политика

СВР внесла ясность в данные о назначении Нарышкина спикером Совфеда

Официальный представитель российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов опроверг слухи о возможном назначении главы ведомства Сергея Нарышкина на должность спикера Совета Федерации России.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Екатеринбурге при пожаре погибли четыре человека

На окраине Екатеринбурга пожар погубил четверых человек.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие

На Украине солдат срочной службы сбежал с оружием из воинской части

Обновлено в 05:59
Политика

Как Трамп сам себя загнал в угол в Венесуэле

Дональд Трамп очевидно не знает, что дальше делать.
Обновлено в 04:13
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Дочь Аршавина расплакалась на суде во время бракоразводного процесса

По некоторым данным, дочь Аршавина расплакалась в суде.
Обновлено в 05:39
Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту

После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Транспорт

На Арбате заменят бетонную плитку

Обновлено в 05:19
Политика

Военный транспортник Ил-112В впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

Военный транспортный самолет Ил-112В, впервые взлетевший 30 марта 2019 года, покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 05:37
Хоккей

В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина

Защитник американского хоккейного клуба «Каролина» Даги Хэмилтон прокомментировал драку 19-летнего форварда команды Андрея Свечникова с 33-летним капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Обновлено вчера в 03:19
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Нант
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Город, расположенный на западе Франции на Армориканской возвышенности. Находится в устье реки Луары, в 50 км от Атлантического океана. Административный центр департамента Атлантическая Луара и региона Земли Луары, центр одноимённой метрополии с населением в 609 198 человек. Нант входит в восьмой по населению муниципальный район, по состоянию на 2013 год там проживало 908 815 человек. Вместе с аванпортом в устье Луары Сен-Назер Нант входит в регион Земли Луары. Он первый по населению среди населённых пунктов запада Франции и шестой среди городов страны. Помимо этого, Нант носит звание города искусств и истории.
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Пари Сен-Жермен
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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