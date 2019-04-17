Футбол
Футбол сегодня. Нант – ПСЖ. Прогноз эксперта Footballtips на матч Лиги 1Букмекеры.рф вчера в 21:01
В среду, 17 апреля, в 20:00 (МСК) состоится перенесенный матч 28-го тура французской Лиги 1 между футбольными клубами Нант и ПСЖ. Игра пройдет в Нанте на поле стадиона «Ля Божуар – Луи Фонтено». Прогноз на матч Нант – ПСЖ от эксперта Footballtips Дина Смита вы можете прочитать ниже.
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