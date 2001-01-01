Футбол

Футбол, РПЛ, Зенит - ЦСКА, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 11:28

Зенит — ЦСКА
3 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
Сегодня, двенадцатого мая на поле стадиона "Газпром-Арена", который находится на территории Санкт-Петербурга, в битве за три очка сойдутся местный "Зенит" и московский ЦСКА под руководством Виктора Михайловича Гончаренко. Sport.ru проведёт текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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Футбол, РПЛ, Зенит - ЦСКА, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru11:28

«Зенит» – ЦСКА – 2:1. Ригони забил гол. Прямой эфир и текстовая трансляция

Sports.ru05:35
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