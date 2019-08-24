Футбол

Футбол, РПЛ, Уфа - Зенит, прямая текстовая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 08:44

Уфа — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
26′
35′
Магомед Оздоев
46′
Александр Ерохин
Даниил Фомин
53′
Каталин Карп
53′
63′
Александр Ерохин
Далер Кузяев
Данила Емельянов
Оливье Тилль
66′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
Алексей Сутормин
Александр Беленов
76′
Даниил Фомин
79′
83′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
Джемал Табидзе
Павел Аликин
85′
88′
Бранислав Иванович
90′+1′
Ярослав Ракицкий
2 фото
Сегодня, 24 августа, в рамках 7 тура РПЛ встретятся "Уфа" и "Зенит". Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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Уфа - Зенит 24 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура Чемпионата России по футболу РПЛ

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Футбол, РПЛ, Уфа - Зенит, прямая текстовая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru08:44
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