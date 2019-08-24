«Зенит» в рамках седьмого тура РПЛ сыграет гостевой матч с «Уфой».

«Зенит» на выезде сыграет с «Уфой»

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Наука Физики открыли новое состояние материи Физики из Нью-Йоркского университета сумели открыть новое состояние материи.

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Происшествия Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321 Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.

Космос ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС Ранее 24 августа «Союз» с роботом Федором на борту не смог в запланированное время состыковаться с МКС из-за возможных неполадок в системе стыковки.

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Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

Происшествия В Башкирии в страшном ДТП погибли супруги из Магнитогорска На трассе Магнитогорск-Кизильское в Башкирии сегодня, 24 августа, около 11 часов утра произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.

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