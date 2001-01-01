Футбол
Футбол, РПЛ, Ростов - Спартак, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 13:43
Сегодня, 20 июля, в рамках второго тура РПЛ Спартак встретится с Ростовом. Sport.ru прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:10, Вашингтон
Общество
Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона
В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта
В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.
Обновлено в 14:22
Политика
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
Корпус стражей Исламской революции обнародовал видео задержания британского танкера в Ормузском проливе.
Обновлено в 14:34
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Гаджеты
Коммерческая печать OLED-панелей начнется в 2020 году
Обновлено в 05:01
Происшествия
Роспотребнадзор проверит молочное производство в Нижегородской области
Роспотребнадзор проверит производство молочной продукции в Воротынском районе Нижегородской области.
Обновлено в 08:58
Экономика
Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье
Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Виктория действительно скоро станет студенткой. Недавно телезвезда похвасталась, что дочь окончила школу с золотой медалью.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Авто
Названы 5 транспортных экспонатов военных выставок
Журналисты побывали выставках MILEX–2019 и «Армия-2019» и выбрали самые интересные транспортные средства.
Обновлено в 06:57
Футбол
«Вайнах» проиграл «Алании» в Кубке России
В матче 1/256 финала Кубка России Вайнах из Шали дома проиграл Алании 1:3. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу владикавказцев.
Обновлено в 11:35
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Футбол
Месси извинился за слова о коррупции
Обновлено в 14:38
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Политика
Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.
Обновлено в 13:45
Космос
Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС
Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:30
Происшествия
На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов
При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено в 06:14
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter полиции Лондона
Кибервзломщики вскрыли интернет-страницу, электронную почту и аккаунт Скотленд-Ярда, пишет британская газета The Independent.
Обновлено в 00:11
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зоне
Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщила в своем Facebook, что бригада проверяет информацию о наличии российских войск на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения, вблизи украинской границы.
Обновлено в 13:53
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Футбол
ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»
Обновлено в 11:12
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Обновлено в 00:31
Спорт
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку в Москве
Обновлено в 14:24