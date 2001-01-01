Сегодня, 20 июля, в рамках второго тура РПЛ Спартак встретится с Ростовом. Sport.ru прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.

Общество Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.

Происшествия В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.

Политика Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера Корпус стражей Исламской революции обнародовал видео задержания британского танкера в Ормузском проливе.

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.

Происшествия Роспотребнадзор проверит молочное производство в Нижегородской области Роспотребнадзор проверит производство молочной продукции в Воротынском районе Нижегородской области.

Экономика Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.

Шоу-бизнес Дочь Василисы Володиной выросла ее копией Виктория действительно скоро станет студенткой. Недавно телезвезда похвасталась, что дочь окончила школу с золотой медалью.

Политика На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.

Армия и оружие ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.

Авто Названы 5 транспортных экспонатов военных выставок Журналисты побывали выставках MILEX–2019 и «Армия-2019» и выбрали самые интересные транспортные средства.

Футбол «Вайнах» проиграл «Алании» в Кубке России В матче 1/256 финала Кубка России Вайнах из Шали дома проиграл Алании 1:3. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу владикавказцев.

Общество Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Политика Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400 Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.

Космос Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

Происшествия Хакеры взломали сайт, почту и Twitter полиции Лондона Кибервзломщики вскрыли интернет-страницу, электронную почту и аккаунт Скотленд-Ярда, пишет британская газета The Independent.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Армия и оружие Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зоне Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщила в своем Facebook, что бригада проверяет информацию о наличии российских войск на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения, вблизи украинской границы.