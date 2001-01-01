Сегодня, 11 августа, в рамках 5 тура РПЛ встретятся "Локомотив" и "Урал". Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Происшествия Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Шоу-бизнес Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили поклонникам неприятную новость о разводе.

Футбол «Локомотив» разгромил «Урал» в матче РПЛ Футболисты московского «Локомотива» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Происшествия На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.

Футбол «Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за Тамеза Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро.

Происшествия В стычках на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек Свыше 60 человек пострадали в столкновениях представителей арабо-мусульманской общины с израильской полицией на иерусалимской Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре города, сообщили медики и правоохранительные органы.

Общество Антисанитарной «Лесной сказкой» заинтересовалась прокуратура Прокуратура Рязанской области начала проверку в местном оздоровительном лагере "Лесная сказка", куда приехали дети из затопленных районов Иркутской области.

Общество Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант "Оззи действительно генетический мутант". - написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.

Общество В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей В следующем году из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исчезнуть почти сто позиций.

Общество Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».

Политика Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Шоу-бизнес «Будем работать»: Евгений Плющенко захотел себе корабль с вертолетом Звездная пара - Яна Рудковская и Евгений Плющенко - продолжают свое путешествие на шикарной яхте в Средиземном море.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.