Футбол, РПЛ, Локомотив - Рубин, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 10:59

"Локомотив" в 27-м туре РПЛ проведёт важнейший матч с "Рубином". SPORT.RU проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию этой встречи: Футбол, РПЛ, Локомотив - Рубин, прямая текстовая онлайн трансляция. "Локомотив" пока является фаворитом в борьбе за вторую прямую путёвку в Лигу чемпионов.

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