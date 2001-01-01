Футбол

Футбол, РПЛ, Крылья Советов - ЦСКА, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 08:59

Сегодня, 14 июля, в рамках первого тура РПЛ московский ЦСКА встретится с самарскими Крыльями Советов. Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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Футбол, РПЛ, Ахмат - Краснодар, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru13:59
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