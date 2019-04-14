Футбол

Футбол, РПЛ, Динамо – Краснодар, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 05:58

Гонка за чемпионство и места в Лиге Чемпионов продолжится сегодня для "Краснодара" выездным матчем в Москве против "Динамо". SPORT.RU приготовил для вас прямую текстовую онлайн трансляцию этого поединка: Футбол, РПЛ, Динамо Краснодар, прямая текстовая онлайн трансляция .
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«Динамо» - «Краснодар» - 1:1. Как это было

Советский спорт06:55

Футбол, РПЛ, Динамо – Краснодар, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru05:58
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