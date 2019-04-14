Футбол
Футбол, РПЛ, Динамо – Краснодар, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 05:58
Гонка за чемпионство и места в Лиге Чемпионов продолжится сегодня для "Краснодара" выездным матчем в Москве против "Динамо". SPORT.RU приготовил для вас прямую текстовую онлайн трансляцию этого поединка: Футбол, РПЛ, Динамо Краснодар, прямая текстовая онлайн трансляция .
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
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Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
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Обновлено вчера в 15:23
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Объявлена премьера финального сезона «Игры престолов» в России
Стало известно, когда состоится премьера первой серии финального сезона сериала «Игра престолов» в России.
Обновлено в 10:07
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В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
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Кандидат в президенты Украины, лидер голосования Владимир Зеленский не пришел на дебаты с президентом Петром Порошенко, которые должны были состояться сегодня, 14 апреля, на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 08:51
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы
Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени
По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
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Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине
Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
Обновлено в 10:05
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Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено 12 апреля в 12:58
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
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Дастин Порье собирается подумать о бое с Хабибом Нурмагомедовым завтра
Порье получил право стать следующим соперником Нурмагомедова из-за того, что победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона организации.
Обновлено в 06:27
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем 1000-й гонки «Формулы-1»
Гонка в Шанхае стала 1000-й в истории "Формулы-1". Первая гонка состоялась 13 мая 1950 года в британском Сильверстоуне.
Обновлено в 03:48
Общество
ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Никитина, который жаловался на начальника местной полиции
В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Юрия Никитина, который жаловался на начальника местной полиции из-за плохого состояния дорог.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи
Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено вчера в 14:58
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Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Политика
Порошенко уволил замглавы внешней разведки
"В пятницу первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко уволен с должности", - заявил Порошенко на НСК "Олимпийский" в воскресенье, трансляцию вел телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:18