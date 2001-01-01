Сегодня, 20 июля, в рамках второго тура РПЛ ЦСКА встретится с Оренбургом. Sport.ru прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.

Общество Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.

Футбол «Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Политика Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес Зеленского Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России.

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

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