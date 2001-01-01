Футбол
Футбол, РПЛ, ЦСКА - Оренбург, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 10:59
Сегодня, 20 июля, в рамках второго тура РПЛ ЦСКА встретится с Оренбургом. Sport.ru прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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