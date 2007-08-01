Сегодня, 25 августа, в рамках 7 тура РПЛ встретятся "Ахмат" и ЦСКА. Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.

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Футбол «Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Российский губернатор пожалел о невозможности казнить убийцу ветерана Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которое произошло ранее в регионе.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Общество Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве Синоптики предупредили москвичей о том, что в столицы ожидается резкое похолодание.

Происшествия В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Политика Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.

Происшествия В Ленобласти в аварии погиб мотоциклист и пострадали двое детей Двумя днями раньше, 23 августа под Петербургом произошло еще одна авария, в результате которой погиб мотоциклист.

Здоровье Из больниц Нижнего Тагила массово увольняются хирурги В августе сразу в двух больницах Нижнего Тагила массово уволились хирурги: в начале месяца это сделали специалисты Демидовской больницы, а в середине заявление об уходе написали врачи Центральной городской больницы №1.

Политика В Кремле оценили признание британским изданием Крыма регионом РФ Ранее News.ru писал о том, что британская газета The Guardian убрала подпись «Россия» с фотографии из Крыма.

Футбол ЦСКА — Ахмат 3:0 Московский ЦСКА и грозненский "Ахмат" объявили стартовые составы на матч седьмого тура чемпионата России.

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