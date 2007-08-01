Футбол

Футбол, РПЛ, ЦСКА - Ахмат, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 08:58

Сегодня, 25 августа, в рамках 7 тура РПЛ встретятся "Ахмат" и ЦСКА. Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Футбол, РПЛ, ЦСКА - Ахмат, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru08:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:10, Ашберн
Политика

Порошенко и Волкер обсудили усиление санкционного давления на Россию

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в ходе встречи со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером «отметил преждевременность» обсуждения возвращения России в формат G8 и призвал продолжить санкционное давление на Москву.
Обновлено в 11:04
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Происшествия

Российский губернатор пожалел о невозможности казнить убийцу ветерана

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которое произошло ранее в регионе.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

Синоптики предупредили москвичей о том, что в столицы ожидается резкое похолодание.
Обновлено в 14:50
Происшествия

В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

Обновлено в 06:23
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

В Ленобласти в аварии погиб мотоциклист и пострадали двое детей

Двумя днями раньше, 23 августа под Петербургом произошло еще одна авария, в результате которой погиб мотоциклист.
Обновлено в 13:10
Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 09:12
Здоровье

Из больниц Нижнего Тагила массово увольняются хирурги

В августе сразу в двух больницах Нижнего Тагила массово уволились хирурги: в начале месяца это сделали специалисты Демидовской больницы, а в середине заявление об уходе написали врачи Центральной городской больницы №1.
Обновлено 23 августа в 23:52
Политика

В Кремле оценили признание британским изданием Крыма регионом РФ

Ранее News.ru писал о том, что британская газета The Guardian убрала подпись «Россия» с фотографии из Крыма.
Обновлено в 14:58
Футбол

ЦСКА — Ахмат 3:0

Московский ЦСКА и грозненский "Ахмат" объявили стартовые составы на матч седьмого тура чемпионата России.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Шесть человек пострадали в США из-за удара молнии

Вблизи американского города Атланта (штат Джорджия) молния ударила в дерево на поле для гольфа, пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 19:41
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево

"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен морпех ВСУ

Обновлено в 13:34
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

В уфимском парке трехлетний ребенок получил удар током

В Уфе во время прогулки трехлетний ребенок получил удар током.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе впервые показал взрослого сына

Музыкант показал взрослого сына Константина от Альбины Джанабаевой.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети

Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Политика

В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность восстановления отношений с Россией стран-участниц саммита G7.
Обновлено в 13:42
Происшествия

С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321

Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
Футбол

«Монако» с Головиным упустил победу над «Нимом» в Лиге 1

«Монако» сыграл вничью с «Нимом» в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих

Обновлено в 08:08
Кино

Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Картина выйдет в прокат 10 ноября. Тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» — El Camino: A Breaking Bad Movie — появился в сети.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Двух активистов задержали в Петербурге на акции за честные выборы

Обновлено в 09:03
Политика

Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Здоровье

Названы 5 причин, которые мешают похудеть при правильном питании

Здоровый образ жизни предполагает физическую активность и правильный режим питания.
Обновлено в 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное