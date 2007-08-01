Футбол
Футбол, РПЛ, ЦСКА - Ахмат, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 08:58
Сегодня, 25 августа, в рамках 7 тура РПЛ встретятся "Ахмат" и ЦСКА. Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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Политика
Порошенко и Волкер обсудили усиление санкционного давления на Россию
Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в ходе встречи со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером «отметил преждевременность» обсуждения возвращения России в формат G8 и призвал продолжить санкционное давление на Москву.
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Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
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Российский губернатор пожалел о невозможности казнить убийцу ветерана
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которое произошло ранее в регионе.
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Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
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Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Синоптики предупредили москвичей о том, что в столицы ожидается резкое похолодание.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
В Ленобласти в аварии погиб мотоциклист и пострадали двое детей
Двумя днями раньше, 23 августа под Петербургом произошло еще одна авария, в результате которой погиб мотоциклист.
Обновлено в 13:10
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
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В августе сразу в двух больницах Нижнего Тагила массово уволились хирурги: в начале месяца это сделали специалисты Демидовской больницы, а в середине заявление об уходе написали врачи Центральной городской больницы №1.
Обновлено 23 августа в 23:52
Политика
В Кремле оценили признание британским изданием Крыма регионом РФ
Ранее News.ru писал о том, что британская газета The Guardian убрала подпись «Россия» с фотографии из Крыма.
Обновлено в 14:58
Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0
Московский ЦСКА и грозненский "Ахмат" объявили стартовые составы на матч седьмого тура чемпионата России.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Шесть человек пострадали в США из-за удара молнии
Вблизи американского города Атланта (штат Джорджия) молния ударила в дерево на поле для гольфа, пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 19:41
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен морпех ВСУ
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Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
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В Уфе во время прогулки трехлетний ребенок получил удар током.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе впервые показал взрослого сына
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Армия и оружие
Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети
Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
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В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7
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Обновлено в 13:42
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
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«Монако» с Головиным упустил победу над «Нимом» в Лиге 1
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Картина выйдет в прокат 10 ноября. Тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» — El Camino: A Breaking Bad Movie — появился в сети.
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Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Здоровье
Названы 5 причин, которые мешают похудеть при правильном питании
Здоровый образ жизни предполагает физическую активность и правильный режим питания.
Обновлено в 13:30