Футбол

Футбол, РПЛ, Ахмат - Спартак, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 30 марта в 08:44

Сегодня, 30 марта, в Грозном состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный "Ахмат" будет принимать "Спартак". SPORT.RU проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию этого поединка: РПЛ, 21-й тур, Ахмат - Спартак, прямая текстовая онлайн трансляция.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«За что, б..!» «Мордовия» со скандалом проиграла «Сочи». Кто после этого судья?!

Столица С30 марта в 12:14

Футбол, РПЛ, Ахмат - Спартак, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru30 марта в 08:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Политика

Зеленский удерживает лидерство на выборах президента Украины

Обновлено вчера в 23:31
Путешествия

Россияне назвали самых воспитанных туристов

В январе этого года жители Германии назвали туристов из России и Великобритании самыми раздражающими.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие

На Западе обсуждают эффектный «афганский» взлёт вертолёта Ми-24

Обновлено вчера в 12:33
Наука

Изменение 3D-генома подавило работу образующих рак генов

В новой работе российские ученые впервые показали, что на пространственную организацию генома (3D-геном) можно воздействовать низкомолекулярными соединениями.
Обновлено вчера в 06:56
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев города России

Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

Тайваньские ВВС перехватили два китайских истребителя

В заявлении говорится, что два китайских истребителя J-11 пересекли серединную линию в Тайваньском проливе и оказались в воздушном пространстве, подконтрольном Тайбэю.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Обновлено вчера в 01:10
Наука

Найдена первая известная окаменелость денисовского черепа

Фрагмент денисовского черепа удивительно плотный и больше напоминает кости черепа Homo erectus каменного века.
Обновлено 30 марта в 10:58
Футбол

Иван Обляков: «ЦСКА подойдет во всеоружии к игре со „Спартаком“»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после ничьей с "Уфой" в матче 21-го тура премьер-лиги (2:2) заявил, что его команда бросила играть в концовке встречи, когда пропустила два мяча.
Обновлено вчера в 15:36
Политика

Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине

2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии

Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России

Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
Обновлено в 00:00
Общество

Новые правила ОСАГО. Что изменится для водителей в апреле

С 1 апреля вступает в силу указание ЦБ в части изменения системы присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ) — при расчете цены полиса ОСАГО он дает скидку за езду без ДТП и, наоборот, надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 29 марта в 06:20
Кино

«Дамбо» Тима Бертона возглавил российский прокат

Обновлено вчера в 19:16
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Обновлено вчера в 19:19
Важное за сутки

Определена оптимальная частота стирки джинсов

Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

В Перу в результате возгорания автобуса погибли 20 человек

Обновлено в 00:35
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда британская актриса Таня Мале

Картина получила премию «Оскар» за звуковые эффекты. Мале начала карьеру модели в 16 лет.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие

Масштабные военные учения стартовали на юге России

На юге России начались масштабные военные учения.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика

Названа прибыль девяти крупнейших финансовых холдингов Южной Кореи

В 2018 году прибыль девяти финансовых холдингов Южной Кореи превысила 11,6 трлн вон (~$10,2 млрд), сообщает Yonhap News со ссылкой на Службу финансового надзора.
Обновлено в 00:32
Политика

Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

Саакашвили передумал возвращаться на Украину

Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.
Обновлено вчера в 16:36
Технологии

СМИ сообщили об утечке личных данных россиян через кассовые аппараты

Об утечке сообщил оператор фискальных данных «Первый ОФД».
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено вчера в 19:44
Экономика

«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий

Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.
Обновлено вчера в 23:40
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году

Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.
Обновлено вчера в 23:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное