Футбол
Футбол, РПЛ, Ахмат - Спартак, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 30 марта в 08:44
Сегодня, 30 марта, в Грозном состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный "Ахмат" будет принимать "Спартак". SPORT.RU проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию этого поединка: РПЛ, 21-й тур, Ахмат - Спартак, прямая текстовая онлайн трансляция.
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