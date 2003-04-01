Футбол, РПЛ, Ахмат - Спартак, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 08:44

Сегодня, 30 марта, в Грозном состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный "Ахмат" будет принимать "Спартак". SPORT.RU проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию этого поединка: РПЛ, 21-й тур, Ахмат - Спартак, прямая текстовая онлайн трансляция.

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