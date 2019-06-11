Футбол
Футбол, Молодёжный чемпионат мира, полуфинал, Украина - Италия, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 11:13
Сегодня, 11 июня, в рамках полуфинала молодёжного чемпионата мира встретятся сборные Италии и Украины. Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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