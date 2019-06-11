Футбол, Молодёжный чемпионат мира, полуфинал, Украина - Италия, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 11:13

Сегодня, 11 июня, в рамках полуфинала молодёжного чемпионата мира встретятся сборные Италии и Украины. Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.

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Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.

Футбол Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.

Авто Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.

Армия и оружие Советский пулемет уничтожил современный американский броневик Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.

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Политика Историк из Польши заявил, что конфликт с Россией для страны неизбежен Анджей Новак, историк из Польши, выступил с заявлением, в котором он говорит о неизбежности конфликта между его страной и Россией.

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Политика Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС через десять лет Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что для вступления Украины в Европейский союз через 10 лет переговоры нужно начинать уже завтра.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

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