Футбол

Футбол, Молодёжный чемпионат мира, полуфинал, Украина - Италия, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 11:13

Сегодня, 11 июня, в рамках полуфинала молодёжного чемпионата мира встретятся сборные Италии и Украины. Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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Футбол, Молодёжный чемпионат мира, полуфинал, Украина - Италия, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru11:13

Украина (20)-Италия (20) 11.06.2019 прогноз ТМ (2)

Sport-place05:33
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