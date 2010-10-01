Футбол
Sport.ruФутбол, Лига Европы, жеребьёвка группового этапа, прямая текстовая онлайн трансляция
Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол, Лига Европы, жеребьёвка группового этапа, прямая текстовая онлайн трансляция К сожалению, представительство России в Лиге Европы получилось не таким большим, как хотелось бы.
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Футбол
«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони
Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию".
Вести.Ru 11:22
Политика
Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы
Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
ТАСС 13:24
Политика
Премьер-министром Украины стал Гончарук
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, пишут «Известия».
Независимое телевидение Севастополя вчера в 11:40
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы
"По адресу ул. Авиационная, дом 59 происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на четвертом этаже 25-этажного жилого дома на площади 30 кв. м. К сожалению, в результате пожара пострадал 1 человек", - сообщили в главке.
ТАСС 16:50
Политика
Трамп одобрил введение ЧС во Флориде из-за урагана «Дориан»
Политика Сегодня 12:34
Футбол
Матчи чемпионата Испании начнутся с минуты молчания
Королевская федерация футбола Испании призывает начать все официальные матчи ближайшего тура в каждом из дивизионов страны с минуты молчания.
Евро-футбол.ру 07:28
Здоровье
Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 2 тыс. человек
Число погибших за год в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2000 человек.
REGNUM 05:22
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Политика
Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
RT на русском 15:38
Политика
Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными
На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов.
РИА Новости 07:17
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".
Аргументы недели 08:30
Музыка
«Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме
Конкурс пройдет во вторник, 12 мая, четверг 14 мая и в субботу 16 мая 2020 года, сообщает «РИА Новости» .
Euromag.ru 07:13
Кино
Вышел тизер драмы «Два папы» с Энтони Хопкинсом
В Сети появился тизер драмы «Два папы», рассказывающий о последней смене глав католической церкви. Ролик публикует потоковый сервис Netflix.
Культуромания вчера в 16:10
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 11:54
Футбол
Финал Лиги чемпионов пройдет в России
Лондонский стадион «Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов в 2023 году.
Lenta.ru 12:16
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост на границе
Собеседник издания пояснил, что грузинский блокпост устроен на территории Южной Осетии, но «грузинская сторона не слышит никакие доводы».
News.ru вчера в 14:31
Происшествия
Трех астраханских полицейских подозревают в сбыте наркотиков
Уголовное дело возбуждено в Астрахани в отношении трех полицейских, которых подозревают в сбыте наркотиков ради повышения показателей своей работы.
ТАСС 08:20
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи
Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
OAnews 10:11
Спорт
Дзюдоист Ильясов завоевал серебро чемпионата мира
Sport24.ru 08:40
Космос
Появилось видео с роботом Федором на МКС
Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
Космос
Для лифта на Луну предложили новую концепцию
В Колумбийском университете заявили, что готовы внести изменения в старую идею создания лифта на Луну.
LentaChel.ru 11:36