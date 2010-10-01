Футбол

Sport.ruSport.ruФутбол, Лига Европы, жеребьёвка группового этапа, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол, Лига Европы, жеребьёвка группового этапа, прямая текстовая онлайн трансляция К сожалению, представительство России в Лиге Европы получилось не таким большим, как хотелось бы.
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Футбол, Лига Европы, жеребьёвка группового этапа, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru05:58
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