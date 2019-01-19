Футбол

«Арсенал» одержал победу над «Челси» в матче АПЛГазета.Ru 14:33

Арсенал — Челси
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Александр Ляказетт
14′
37′
Давид Луиз
Лоран Косельни
39′
63′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Аарон Рэмзи
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
67′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
68′
68′
Виллиан
Оливье Жиру
Эктор Бельерин
Мохамед Эль-Ненни
72′
80′
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
90′+5′
Росс Баркли
"Арсенал" одержал победу над "Челси" в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голы оформили Александр Ляказетт и Лоран Косельни.
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