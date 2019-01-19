«Арсенал» одержал победу над «Челси» в матче АПЛГазета.Ru 14:33

"Арсенал" одержал победу над "Челси" в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голы оформили Александр Ляказетт и Лоран Косельни.

«Арсенал» одержал победу над «Челси» в матче АПЛ

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