Футбол. Турнирная таблица РПЛ-2018/19: все голы 24-го тура. ВИДЕОSport.ru 19 апреля в 16:28

Программа 24-го тура российской Премьер-лиги стартовала 19 апреля матчем "Анжи" "Ахмат", а завершится в понедельник поединком "Спартак" "Енисей". Турнирная таблица РПЛ 2018/19 АНЖИ - АХМАТ . Встреча прошла в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Политика Зеленский заявил о намерении продолжать Минский процесс Лидирующий, по данным экзитполов, на выборах президента Украины кандидат Владимир Зеленский сообщил, что намерен продолжить и даже интерсифицировать Минский процесс по Донбассу.

Политика В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.

Космос Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.

Политика Зеленский заменит генпрокурора Украины Луценко Лидирующий на президентских выборах Украины кандидат Владимир Зеленский заявил, что намерен заменить генерального прокурора страны.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.

Политика Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.

Гаджеты В Сеть попали макеты новых iPhone В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.

Политика Порошенко заявил о намерении остаться в политике Петр Порошенко, участвовавший в выборах президента Украины с целью переизбрания, признал поражение во втором туре, но заявил, что намерен остаться в политике.

Политика Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.

Шоу-бизнес Екатерину Архарову поздравляют с беременностью Екатерина Архарова уже несколько недель провоцирует слухи о беременности.

Авто В Нью-Йорке показали новый Chevrolet Blazer 2020 В рамках проводимого автосалона в Нью-Йорке состоялась презентация новой модели кроссовера Chevrolet Blazer 2020.

Общество Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.

Общество Умер телеведущий и диктор Михаил Быков Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.

Армия и оружие Польских военных поймали на ввозе на Украину оружия на $1 млн Атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов заявил, что польские военные ввезли на Украину оружие на сумму $1 млн.

Политика В Северной Македонии открылись участки на выборах президента В Северной Македонии открылись участки на выборах президента, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.

Футбол Дмитрий Аленичев: «Енисею» уже ничего не светит, вряд ли догоним «Уфу» Главный тренер Енисея Дмитрий Аленичев признал, что шансов сохранить прописку в РПЛ у красноярцев практически не осталось.

Хоккей Юниорская сборная России по хоккею уступила США на ЧМ в Швеции Сборная России по хоккею с шайбой проиграла матч группового этапа чемпионата мира команде США. Встреча завершилась со счётом 3:6.