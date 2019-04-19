Футбол
Футбол. Турнирная таблица РПЛ-2018/19: все голы 24-го тура. ВИДЕОSport.ru 19 апреля в 16:28
Программа 24-го тура российской Премьер-лиги стартовала 19 апреля матчем "Анжи" "Ахмат", а завершится в понедельник поединком "Спартак" "Енисей". Турнирная таблица РПЛ 2018/19 АНЖИ - АХМАТ . Встреча прошла в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Завершился 24-й тур РПЛ. «Зенит» выиграл у «Краснодара», «Спартак» обыграл «Енисей»
Бомбардир.ру19 апреля в 10:40
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:39, Ашберн
Политика
Явка избирателей на украинских выборах составила 45,11 %
Обновлено в 10:16
Политика
Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Обновлено в 13:47
Политика
Зеленский заявил о намерении продолжать Минский процесс
Лидирующий, по данным экзитполов, на выборах президента Украины кандидат Владимир Зеленский сообщил, что намерен продолжить и даже интерсифицировать Минский процесс по Донбассу.
Обновлено в 14:39
Политика
В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией
Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Зеленский заменит генпрокурора Украины Луценко
Лидирующий на президентских выборах Украины кандидат Владимир Зеленский заявил, что намерен заменить генерального прокурора страны.
Обновлено в 15:18
Футбол
Андрей Аршавин: «С Кононова будет больший спрос, когда у него будут те игроки, которых он хочет»
Кононов не набирал тех футболистов, которые у него сейчас есть.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины
Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Гаджеты
В Сеть попали макеты новых iPhone
В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
Обновлено в 06:01
Политика
Порошенко заявил о намерении остаться в политике
Петр Порошенко, участвовавший в выборах президента Украины с целью переизбрания, признал поражение во втором туре, но заявил, что намерен остаться в политике.
Обновлено в 13:48
Политика
Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины
Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 08:50
Технологии
Создатели Crackdown 3 добавили отряды в режим Wrecking Zone и раздают DLC для старых игр
Обновлено в 14:41
Политика
Опубликованы первые данные экзитполов выборов на Украине
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Екатерину Архарову поздравляют с беременностью
Екатерина Архарова уже несколько недель провоцирует слухи о беременности.
Обновлено в 09:00
Авто
В Нью-Йорке показали новый Chevrolet Blazer 2020
В рамках проводимого автосалона в Нью-Йорке состоялась презентация новой модели кроссовера Chevrolet Blazer 2020.
Обновлено в 14:07
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Польских военных поймали на ввозе на Украину оружия на $1 млн
Атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов заявил, что польские военные ввезли на Украину оружие на сумму $1 млн.
Обновлено в 10:34
Политика
В Северной Македонии открылись участки на выборах президента
В Северной Македонии открылись участки на выборах президента, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.
Обновлено в 01:28
Футбол
Дмитрий Аленичев: «Енисею» уже ничего не светит, вряд ли догоним «Уфу»
Главный тренер Енисея Дмитрий Аленичев признал, что шансов сохранить прописку в РПЛ у красноярцев практически не осталось.
Обновлено в 14:26
Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею уступила США на ЧМ в Швеции
Сборная России по хоккею с шайбой проиграла матч группового этапа чемпионата мира команде США. Встреча завершилась со счётом 3:6.
Обновлено в 12:15
Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Восьмой взрыв прогремел на Шри-Ланке
Обновлено в 05:25