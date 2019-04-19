Футбол

Футбол. Турнирная таблица РПЛ-2018/19: все голы 24-го тура. ВИДЕОSport.ru 19 апреля в 16:28

Программа 24-го тура российской Премьер-лиги стартовала 19 апреля матчем "Анжи" "Ахмат", а завершится в понедельник поединком "Спартак" "Енисей". Турнирная таблица РПЛ 2018/19 АНЖИ - АХМАТ . Встреча прошла в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
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Видео всех голов 24-го тура РПЛ

Советский спортвчера в 05:00

Футбол. Турнирная таблица РПЛ-2018/19: все голы 24-го тура. ВИДЕО

Sport.ru19 апреля в 16:28

Завершился 24-й тур РПЛ. «Зенит» выиграл у «Краснодара», «Спартак» обыграл «Енисей»

Бомбардир.ру19 апреля в 10:40
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Политика

Явка избирателей на украинских выборах составила 45,11 %

Обновлено в 10:16
Политика

Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Обновлено в 13:47
Политика

Зеленский заявил о намерении продолжать Минский процесс

Лидирующий, по данным экзитполов, на выборах президента Украины кандидат Владимир Зеленский сообщил, что намерен продолжить и даже интерсифицировать Минский процесс по Донбассу.
Обновлено в 14:39
Политика

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Космос

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Зеленский заменит генпрокурора Украины Луценко

Лидирующий на президентских выборах Украины кандидат Владимир Зеленский заявил, что намерен заменить генерального прокурора страны.
Обновлено в 15:18
Футбол

Андрей Аршавин: «С Кононова будет больший спрос, когда у него будут те игроки, которых он хочет»

Кононов не набирал тех футболистов, которые у него сейчас есть.
Обновлено в 15:11
Футбол

Фанаты «Спартака» устроили большой перфоманс на матче с «Енисеем»

Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

Обновлено в 13:05
Политика

Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Гаджеты

В Сеть попали макеты новых iPhone

В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
Обновлено в 06:01
Политика

Порошенко заявил о намерении остаться в политике

Петр Порошенко, участвовавший в выборах президента Украины с целью переизбрания, признал поражение во втором туре, но заявил, что намерен остаться в политике.
Обновлено в 13:48
Политика

Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины

Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 08:50
Технологии

Создатели Crackdown 3 добавили отряды в режим Wrecking Zone и раздают DLC для старых игр

Обновлено в 14:41
Политика

Опубликованы первые данные экзитполов выборов на Украине

Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Екатерину Архарову поздравляют с беременностью

Екатерина Архарова уже несколько недель провоцирует слухи о беременности.
Обновлено в 09:00
Авто

В Нью-Йорке показали новый Chevrolet Blazer 2020

В рамках проводимого автосалона в Нью-Йорке состоялась презентация новой модели кроссовера Chevrolet Blazer 2020.
Обновлено в 14:07
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Кино

Красноярцы бронируют билеты на новых «Мстителей» за неделю до премьеры

Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Польских военных поймали на ввозе на Украину оружия на $1 млн

Атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов заявил, что польские военные ввезли на Украину оружие на сумму $1 млн.
Обновлено в 10:34
Политика

В Северной Македонии открылись участки на выборах президента

В Северной Македонии открылись участки на выборах президента, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.
Обновлено в 01:28
Футбол

Дмитрий Аленичев: «Енисею» уже ничего не светит, вряд ли догоним «Уфу»

Главный тренер Енисея Дмитрий Аленичев признал, что шансов сохранить прописку в РПЛ у красноярцев практически не осталось.
Обновлено в 14:26
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею уступила США на ЧМ в Швеции

Сборная России по хоккею с шайбой проиграла матч группового этапа чемпионата мира команде США. Встреча завершилась со счётом 3:6.
Обновлено в 12:15
Политика

Японские СМИ рассказали о хитрости Токио в вопросе возвращения Курил

Обновлено в 06:05
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Восьмой взрыв прогремел на Шри-Ланке

Обновлено в 05:25
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Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
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