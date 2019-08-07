Футбол

Сегодня «Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге ЕвропыРадио Зенит вчера в 06:12

Тун — Спартак
2 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, вчера
Арена Тун
Базиль Штилльхарт
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
46′
Никки Хавенар
50′
Ниас Хефти
52′
58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
59′
60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
77′
87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
90′+3′
Самуэль Жиго
"Спартак" сегодня стартует в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Московской команде будет противостоять швейцарский "Тун", встреча пройдет на поле соперника. Красно-белые уже провели четыре официальных матча в текущем сезоне, набрав 5 очков и расположившись на 11-м месте в турнирной таблице.
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