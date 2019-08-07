"Спартак" сегодня стартует в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Московской команде будет противостоять швейцарский "Тун", встреча пройдет на поле соперника. Красно-белые уже провели четыре официальных матча в текущем сезоне, набрав 5 очков и расположившись на 11-м месте в турнирной таблице.

Сегодня «Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы

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