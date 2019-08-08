Футбол

Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. Тун – Спартак (прямая видеотрансляция)Стадион 11:50

Тун — Спартак
2 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Арена Тун
Базиль Штилльхарт
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
46′
Никки Хавенар
50′
Ниас Хефти
52′
58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
59′
60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
77′
87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
90′+3′
Самуэль Жиго
3 фото
8 августа в Швейцарии состоится футбольный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы Спартак Москва - Тун.
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«Тун» — «Спартак». Лига Европы. Прямая видеотрансляция, смотреть онлайн, «Матч ТВ»

Sport24.ru11:39

Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. Тун – Спартак (прямая видеотрансляция)

Стадион11:50
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