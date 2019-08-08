Все про Спорт ру

Политика Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Политика «Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).

Общество Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.

Происшествия Под Тверью жители нашли труп младенца в канаве в лесу Страшную находку обнаружили местные жители в лесу Аввакумовском сельском поселении недалеко от Твери.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.

Происшествия Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).

Общество Алибасов подал в суд на производителя «Крота» Российский продюсер Бари Алибасов подал в суд на производителя средства для чистки труб «Крот» — компанию «АМС Медиа», а также на торговую сеть «Ашан».

Здоровье Диетолог рассказала о правилах питания во время и после полета Диетолог и бывшая британская стюардесса Сара Андерсон рассказала, как правильно питаться до, во время и после полета для сохранения хорошего самочувствия, пишет Daily Mail.

Общество В Петербурге из-за непогоды подтопило торговые центры Некоторые парковки и цокольные этажи торговых центров в Санкт-Петербурге подтопило из-за сильного дождя.

Хоккей «Ак Барс» победил «Салават» в «Зелёном дерби» на турнире в Казахстане Казанский «Ак Барс» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» в матче Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 2:1. Зрителям не пришлось долго ждать первой заброшенной шайбы: на 46-й секунде удачным броском отметился нападающий казанского клуба Владимир Ткачёв.

Происшествия Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.

Кино Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома» Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Авто В России подорожали автомобили Datsun Выяснилось, что в августе все комплектации седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO прибавили в цене 5000 рублей, т.е. на 0,7-1% от прежнего прайса.

Экономика Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.

Футбол Неймар опубликовал фотографию с Зиданом Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.

Политика СМИ обвинили Трампа в безразличии к трагедиям в США Во время визитов американского президента Дональд Трампа в Дейтон и Эль-Пасо после инцидентов с массовой стрельбой в минувшие выходные издание The Daily Beast отмечает, что политик был безразличен к трагедии.

Политика WSJ: в США крупные банки передали членам Конгресса данные о россиянах и Трампе Несколько крупных банков передали законодателям в Конгрессе США документы, касающиеся американского президента Дональда Трампа и россиян, с которыми он якобы мог вести дела.

Футбол Энди Кэрролл вернулся в «Ньюкасл» Последним клубом английского футболиста был "Вест Хэм", однако летом игрок стал свободным агентом. ⚫️⚪️ #CarrollComesHome pic.twitter.com/tgUVWnAYK1 — Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2019 Напомним, что Кэрролл является воспитанником "Ньюкасла" и играл за "сорок" с 2005 по 2011 год.