Футбол
Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. Тун – Спартак (прямая видеотрансляция)Стадион 11:50
Базиль Штилльхарт
|8′
|22′
Эсекиэль Понсе
|29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
|46′
Никки Хавенар
|50′
Ниас Хефти
|52′
|58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
|59′
|60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
|72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
|73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
|77′
|87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
|90′+3′
Самуэль Жиго
Тун
Расстановка 4‑4‑2
1
Фаивре
31
Гларнер
5
Хавенар
4
Родригес
37
Саланович
7
Кастроман
14
Гелми
10
Штилльхарт
29
Хефти
11
Тозетти
13
Рапп
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
20
Шюррле
7
Гулиев
47
Зобнин
25
Мельгарехо
19
Понсе
88
Ташаев
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
8 августа в Швейцарии состоится футбольный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы Спартак Москва - Тун.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:19, Вашингтон
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