Футбол

Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге ЕвропыВести.Ru 14:53

Тун — Спартак
2 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Arena Thun
Basil Stillhart
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
46′
Nikki Havenaar
50′
Nias Hefti
52′
58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
59′
60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
77′
87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
90′+3′
Самуэль Жиго
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

«Спартак» обыграл в гостях «Тун» в матче Лиги Европы

Российская газета15:00

«Спартак» обыграл «Тун» в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

ТАСС14:54

Бакаев спас «Спартак» от позора

Спорт-Экспресс15:10

Шюррле не реализовал пенальти в матче с «Туном»

Sports.ru14:24

Лига Европы. «Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Тун»

Бомбардир.ру14:52

З. Бакаев: надеюсь, новый путь ведёт «Спартак» к вершине

Чемпионат15:12

«Спартак» забивает два мяча за пару минут в ворота «Туна». Видео

Sport.ru13:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:20, Вашингтон
Шоу-бизнес

Виктория Боня отказалась от филлеров, приведших к асимметрии лица

Обновлено в 04:35
Происшествия

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека

Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 12:28
Политика

Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено вчера в 16:11
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в гонках на яхтах

8 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в парусной регате The King’s Cup.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95

Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Хоккей

«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи

Обновлено в 15:12
Общество

В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

Обновлено в 14:15
Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.
Обновлено в 13:03
Политика

Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Экономика

Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону

Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Мурманской области разыскивают петербургских рыбаков

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что байдарочники из Санкт-Петербурга пропали в Белом море после шторма.
Обновлено в 13:59
Авто

Газпромбанк Автолизинг и General Motors Россия подписали соглашение

Газпромбанк Автолизинг — специализированная компания, осуществляющая услуги финансовой аренды автотранспорта для предприятий малого и среднего бизнеса, – объявляет о подписании соглашения с General Motors Россия, предполагающего скидки на новые Cadillac и Chevrolet.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

При обстреле района авиабазы Хмеймим погибли два сирийца

«По данным сирийских органов безопасности, в результате обстрела террористов погибли два местных жителя, ещё четыре человека получили ранения», — говорится в сообщении министерства.
Обновлено в 11:49
Экономика

Россия резко нарастила экспорт легковых автомобилей

За первые шесть месяцев 2019 года объёмы поставок за границу российских легковых автомобилей выросли на 25,9%, грузовых автомобилей — на 2,8%. Соответствующие цифры приведены в специальном докладе на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Обновлено в 10:49
Авто

Новая Toyota Supra стартует на российском рынке

Компания Toyota объявила о том, что новая Supra стартует на российском рынке уже завтра - 9 августа.
Обновлено в 13:55
Политика

Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Политика

В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Общество

Стала известна зарплата российских космонавтов

"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Здоровье

В больницах Дамаска проводят уникальные операции, несмотря на санкции

Уникальные для Сирии операции по трансплантации почек и печени проводят в больнице "Аль-Асада" в Дамаске, несмотря на нехватку оборудования и медикаментов из-за санкций, рассказал журналистам заведующий хирургическим отделением больницы Вафик Баракат.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Футбол

«Мариуполь» сыграл вничью с «АЗ Алкмар», ПСВ победил «Хёугесунн»

Встреча состоялась в Одессе на стадионе «Черноморец» и завершилась со счётом 0:0. В другом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы норвежский «Хёугесунн» принимал ПСВ.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В СК рассказали об обысках в ФБК

Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:31
Кино

Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix

Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов.
Обновлено в 02:23
Политика

Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Происшествия

Илья Яшин получил очередные 10 суток ареста

Обновлено в 11:41
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное