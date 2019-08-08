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Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Общество Организаторы митинга 10 августа сообщили о приглашении в полицию Организаторов согласованного митинга 10 августа на проспекте Сахарова в Москве пригласили в полицию для беседы, рассказала РБК один из организаторов, незарегистрированный кандидат на выборах в Московскую городскую думу Елена Русакова.

Общество Суд зарегистрировал иск Алибасова к производителю «Крота» и «Ашану» Адвокат продюсера Бари Алибасова подал иск в Пресненский суд Москвы к производителю средства для прочистки труб «Крот» и гипермаркету «Ашан», где было приобретено чистящее средство.

Здоровье Врач назвала самые вредные сорта сыра Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о вреде сыра.

Гаджеты Samsung удалила высмеивающий Apple ролик Компания Samsung удалила рекламный ролик 2017 года Growing Up из некоторых YouTube-каналов.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение эсминец США Porter «Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО Porter ВМС США», — говорится в сообщении.

Авто Maserati готовит лимитированную серию Levante и Quattroporte Итальянский производитель дорогих авто выпустит лимитированные версии своих моделей Maserati Levante и Quattroporte.

Политика Ведущие банки передали конгрессу документы о возможных связях россиян с Трампом, пишут СМИ В комитет Конгресса США были предоставлены документы, в которых говорится о связях россиян с президентом США Дональдом Трампом.

Шоу-бизнес Милла Йовович призналась, что ждет третьего ребенка Актриса и модель Милла Йовович рассказала в Инстаграме, что ждет третьего ребенка.

Здоровье 7 симптомов, которые могут говорить о заболевании раком Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил в интервью журналу «Профиль» те симптомов, которые могут говорить о том, что человек заболел раком.

Здоровье Сильная одышка является одним из симптомов «летнего инфаркта» Ректор «Института традиционных систем оздоровления» Сергей Агапкин назвал симптомы, свидетельствующие о предрасположенности человека к получению инфаркта миокарда.

Футбол Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.

Происшествия Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов "Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.

Происшествия Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

Политика Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

Энергетика Саудовская Аравия прогнозирует добычу нефти в сентябре ниже августовского уровня Саудовская Аравия спрогнозировала добычу нефти в сентябре ниже уровня августа, при этом королевство намерено сохранить экспорт этого сырья ниже отметки 7 млн баррелей в день, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных саудовских чиновников.

Происшествия В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Политика Депутат из Украины заявил о невозможности возвращения Крыма Депутат Верховной рады Олег Волошин высказался об идее возвращения полуострова Крым в состав Украины.

Футбол Ромелу Лукаку стал игроком «Интера» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку переедет в чемпионат Италии.