Футбол

Фурсенко заявил, что доволен работой Семака в «Зените»RT на русском 06:21

Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко высоко оценил работу главного тренера команды Сергея Семака после завоевания титула чемпионов России.
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Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко доволен работой Семака

Невские Новости09:18

Фурсенко заявил, что доволен работой Семака в «Зените»

RT на русском06:21

Фурсенко назвал Семака большим молодцом

РИА Новости06:05

Фурсенко: «„Зенит“ давно шёл к новому чемпионству»

Sport.ru07:29

Фурсенко: чемпионство «Зенита» — это счастье. Мужики — молодцы, Семак — герой

Чемпионатвчера в 14:51

«Мужики — молодцы, Семак — герой». Фурсенко поздравил «Зенит» с чемпионством

Sport24.ruвчера в 14:07
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер

Обновлено в 11:52
Происшествия

Автодорога частично обрушилась в ХМАО

В региональном отделении МВД уточнили, что инцидент произошел на 710-м км автодороги Нефтеюганск–Мамонтово.
Обновлено в 11:24
Футбол

ЦСКА — Динамо 2:2

Обновлено в 11:26
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Космос

Минюст США оштрафовал компанию, из-за которой NASA потеряла $700 млн

Минюст США и NASA нашли виновника двух аварий при запуске космических аппаратов NASA, ущерб которых составил $700 млн.
Обновлено в 10:20
Здоровье

Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз

Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Армия Израиля зафиксировала пуски 150 ракет из сектора Газа

Боевики за сутки выпустили 150 ракет из сектора Газа в сторону Израиля.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал в разговоре с журналистами, что его команда готовит несколько вариантов ответных мер по отношению к России из-за указа об упрощенном порядке получения гражданства жителями Украины, ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 12:22
Авто

Энтузиаст создал среднемоторную модель Honda Civic

Владелец автомастерской изготовителя хот-родов Энди Барчек однажды приобрел себе Honda civic третьего поколения и, вдохновившись среднемоторным Renault 5 Turbo, создал свой проект, расположив мотор позади передних сидений и расширив кузов.
Обновлено в 11:03
Игры

Демонстрация геймплея Star Wars Jedi Fallen Order состоится на мероприятии EA Play

Electronic Arts и Disney успокоили геймеров и сообщили о выходе демонстрации геймплея Star Wars Jedi Fallen Order.
Обновлено в 00:36
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав РФ

Обновлено в 02:56
Хоккей

Чехия — Россия 1:1 (1-й перерыв)

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Авто

Представлен тюнингованный Nissan GT-R

Обновлено в 10:15
Политика

Лавров: Россия подтвердила солидарность с народом Венесуэлы

Москва солидарна с Каракасом и поддерживает законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.
Обновлено в 12:17
Политика

Помпео ответил на вопрос о подготовке к встрече Трампа и Путина

Госсекретарь США Майк Помпео ответил на вопрос, будет ли в скором времени организована встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 11:08
Общество

Российские города возглавили рейтинг самых экстремальных в мире

Обновлено в 06:00
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия

Брошенные в Турции. Еще 30 туристов не могут вернуться в Оренбург

Обновлено в 09:38
Здоровье

Медики предупредили, что слишком много грецких орехов навредит желудку

Как многим давно известно, в грецких орехах есть много важных веществ, которые нужно включать в рацион человека.
Обновлено в 10:38
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Футбол

«Реал» одержал победу над «Вильярреалом»

«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче 36-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 12:12
Политика

В Раде предложили обезлюдить Донбасс

Семен Семенченко в эфире YouTube-канала «Politeka Online» высказал мнение, что Киеву необходимо обезлюдить Донбасс, выманить оттуда все трудоспособное население региона, чтобы восполнить кадровые потери Украины.
Обновлено в 12:28
Политика

США увеличат пошлины на ряд китайских товаров

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%, не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 12:19
Политика

Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Технологии

Число китайских PC-геймеров скоро превысит население США

В 2018 году китайская игровая индустрия подорожала на 312,4 миллиона долларов. При этом именно игроки на PC внесли 79,7 миллиона.
Обновлено в 12:23
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера

Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Сергей Фурсенко
Российский продюсер
Российский менеджер и продюсер, вице-президент «Газпромбанка», бывший президент футбольного клуба «Зенит». Вместе с братом Андреем и Владимиром Путиным является соучредителем дачного кооператива «Озеро».
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