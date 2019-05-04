Футбол
Фурсенко заявил, что доволен работой Семака в «Зените»RT на русском 06:21
Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко высоко оценил работу главного тренера команды Сергея Семака после завоевания титула чемпионов России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер
Обновлено в 11:52
Происшествия
Автодорога частично обрушилась в ХМАО
В региональном отделении МВД уточнили, что инцидент произошел на 710-м км автодороги Нефтеюганск–Мамонтово.
Обновлено в 11:24
Футбол
ЦСКА — Динамо 2:2
Обновлено в 11:26
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Космос
Минюст США оштрафовал компанию, из-за которой NASA потеряла $700 млн
Минюст США и NASA нашли виновника двух аварий при запуске космических аппаратов NASA, ущерб которых составил $700 млн.
Обновлено в 10:20
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз
Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Армия Израиля зафиксировала пуски 150 ракет из сектора Газа
Боевики за сутки выпустили 150 ракет из сектора Газа в сторону Израиля.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал в разговоре с журналистами, что его команда готовит несколько вариантов ответных мер по отношению к России из-за указа об упрощенном порядке получения гражданства жителями Украины, ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 12:22
Авто
Энтузиаст создал среднемоторную модель Honda Civic
Владелец автомастерской изготовителя хот-родов Энди Барчек однажды приобрел себе Honda civic третьего поколения и, вдохновившись среднемоторным Renault 5 Turbo, создал свой проект, расположив мотор позади передних сидений и расширив кузов.
Обновлено в 11:03
Игры
Демонстрация геймплея Star Wars Jedi Fallen Order состоится на мероприятии EA Play
Electronic Arts и Disney успокоили геймеров и сообщили о выходе демонстрации геймплея Star Wars Jedi Fallen Order.
Обновлено в 00:36
Хоккей
Чехия — Россия 1:1 (1-й перерыв)
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Авто
Представлен тюнингованный Nissan GT-R
Обновлено в 10:15
Политика
Лавров: Россия подтвердила солидарность с народом Венесуэлы
Москва солидарна с Каракасом и поддерживает законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.
Обновлено в 12:17
Политика
Помпео ответил на вопрос о подготовке к встрече Трампа и Путина
Госсекретарь США Майк Помпео ответил на вопрос, будет ли в скором времени организована встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 11:08
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Здоровье
Медики предупредили, что слишком много грецких орехов навредит желудку
Как многим давно известно, в грецких орехах есть много важных веществ, которые нужно включать в рацион человека.
Обновлено в 10:38
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Футбол
«Реал» одержал победу над «Вильярреалом»
«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче 36-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 12:12
Политика
В Раде предложили обезлюдить Донбасс
Семен Семенченко в эфире YouTube-канала «Politeka Online» высказал мнение, что Киеву необходимо обезлюдить Донбасс, выманить оттуда все трудоспособное население региона, чтобы восполнить кадровые потери Украины.
Обновлено в 12:28
Политика
США увеличат пошлины на ряд китайских товаров
Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%, не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 12:19
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Технологии
Число китайских PC-геймеров скоро превысит население США
В 2018 году китайская игровая индустрия подорожала на 312,4 миллиона долларов. При этом именно игроки на PC внесли 79,7 миллиона.
Обновлено в 12:23
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера
Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35