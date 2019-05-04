Футбол

Фурсенко заявил, что доволен работой Семака в «Зените»RT на русском 06:21

Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко высоко оценил работу главного тренера команды Сергея Семака после завоевания титула чемпионов России.
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Фурсенко заявил, что доволен работой Семака в «Зените»

RT на русском06:21

Фурсенко назвал Семака большим молодцом

РИА Новости06:05

Фурсенко: чемпионство «Зенита» — это счастье. Мужики — молодцы, Семак — герой

Чемпионатвчера в 14:51

«Мужики — молодцы, Семак — герой». Фурсенко поздравил «Зенит» с чемпионством

Sport24.ruвчера в 14:07

Фурсенко: "Чемпионство "Зенита" - это счастье!"

Sport.ruвчера в 15:58
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:48, Ашберн
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело

Обновлено вчера в 13:01
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Музыка

Небензя спел в ООН военные песни

Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

В Махачкале загорелась лесобаза

Обновлено в 05:42
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

Обновлено в 04:53
Происшествия

Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров

Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено вчера в 21:30
Общество

В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику

Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Вместо кибероружия Трамп всучил военным старый корабль

Осенью 2018 года "Гарри Трумэн" принимал участие в военных учениях НАТО, американский корабль впервые за последние 30 лет перешел за Полярный круг.
Обновлено в 05:47
Технологии

Apple потратила более 30 млн долларов на реставрацию библиотеки Карнеги, чтобы открыть в ней новый фирменный магазин

Обновлено в 05:08
Армия и оружие

В ДНР заявили о столкновении с киевскими диверсантами

Обновлено в 05:42
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Общество

В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС

Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено вчера в 14:04
Общество

Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать

Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Общество

Российские города возглавили рейтинг самых экстремальных в мире

Обновлено в 06:00
Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Политика

Рогозин дал «дружеский совет» экс-главкому НАТО

Напомним, ранее Джеймс Ставридис, американский адмирал и экс-командующий силами НАТО в Европе, призвал ввести дополнительные санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в США.
Обновлено в 06:12
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 06:02
Футбол

Клопп прокомментировал травму Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

Водолазы ищут пассажира опрокинувшейся на Ангаре лодки

Водолазы продолжают поиск шестого пассажира лодки, которая в субботу опрокинулась на Ангаре, пятеро спасенных госпитализированы, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено в 00:28
Хоккей

Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией

Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
Общество

Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны

Накануне сезона отпусков и летнего отдыха в российской службе судебных приставов (ФССП) напомнили о необходимости погасить все долги перед выездом из страны.
Обновлено в 04:57
Здоровье

Смертельно больной житель Тобольска завещал сердце жителю Владикавказа

Житель города Тобольска 26-летний Виктор решил стать донором сердца для незнакомого человека из Владикавказа.
Обновлено в 04:21
Кино

Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»

Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
Обновлено в 03:14
Происшествия

На Эльбрусе умер участник фестиваля экстремальных видов спорта

Обновлено в 06:20
Происшествия

Самолёт с президентом Греции вынужденно сел на Крите

Из-за штормовых ветров в Греции отменено несколько рейсов двух авиакомпаний, ряд перевозчиков изменили маршруты полётов и вместо Ханьи отправили самолёты в другие аэропорты.
Обновлено в 06:21
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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