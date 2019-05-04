Футбол
Фурсенко заявил, что доволен работой Семака в «Зените»RT на русском 06:21
Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко высоко оценил работу главного тренера команды Сергея Семака после завоевания титула чемпионов России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:48, Ашберн
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело
Обновлено вчера в 13:01
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Музыка
Небензя спел в ООН военные песни
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
В Махачкале загорелась лесобаза
Обновлено в 05:42
Происшествия
Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
Обновлено в 04:53
Происшествия
Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров
Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику
Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Вместо кибероружия Трамп всучил военным старый корабль
Осенью 2018 года "Гарри Трумэн" принимал участие в военных учениях НАТО, американский корабль впервые за последние 30 лет перешел за Полярный круг.
Обновлено в 05:47
Технологии
Apple потратила более 30 млн долларов на реставрацию библиотеки Карнеги, чтобы открыть в ней новый фирменный магазин
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В ДНР заявили о столкновении с киевскими диверсантами
Обновлено в 05:42
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Общество
В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС
Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать
Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Политика
Рогозин дал «дружеский совет» экс-главкому НАТО
Напомним, ранее Джеймс Ставридис, американский адмирал и экс-командующий силами НАТО в Европе, призвал ввести дополнительные санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в США.
Обновлено в 06:12
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 06:02
Футбол
Клопп прокомментировал травму Салаха
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Водолазы ищут пассажира опрокинувшейся на Ангаре лодки
Водолазы продолжают поиск шестого пассажира лодки, которая в субботу опрокинулась на Ангаре, пятеро спасенных госпитализированы, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено в 00:28
Хоккей
Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией
Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
Общество
Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны
Накануне сезона отпусков и летнего отдыха в российской службе судебных приставов (ФССП) напомнили о необходимости погасить все долги перед выездом из страны.
Обновлено в 04:57
Здоровье
Смертельно больной житель Тобольска завещал сердце жителю Владикавказа
Житель города Тобольска 26-летний Виктор решил стать донором сердца для незнакомого человека из Владикавказа.
Обновлено в 04:21
Кино
Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»
Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
Обновлено в 03:14
Происшествия
Самолёт с президентом Греции вынужденно сел на Крите
Из-за штормовых ветров в Греции отменено несколько рейсов двух авиакомпаний, ряд перевозчиков изменили маршруты полётов и вместо Ханьи отправили самолёты в другие аэропорты.
Обновлено в 06:21