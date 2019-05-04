Футбол
Валуев: «Семак стал ключом к чемпионству „Зенита“»Sport24.ru 14:34
Боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал чемпионство «Зенита».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:37, Ашберн
Политика
Владимир Зеленский считает оптимальной датой своей инаугурации 19 мая
В своем письме избранный президентом Украины Зеленский сообщает, что настаивал на этой дате и в ходе сегодняшней встречи с лидерами парламентских фракций.
Обновлено в 16:02
Технологии
В облачную платформу Alibaba Cloud попали личные данные жителей Пекина
Фото: iStock Эксперт по кибербезопасности Джон Ветингтон обнаружил базу данных жителей Пекина в облачной платформе Alibaba Cloud.
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева проводят майские праздники вместе
Шоумен поделился совместным снимком с супругой.
Обновлено в 00:00
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Космос
Специалисты раскрывают историю жизни марсианского метеорита
Согласно предоставленной информации, метеорит позволяет специалистам восстановить не только историю жизни самого объекта, но еще и Марса.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа
Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.
Обновлено в 12:52
Футбол
Медведев поздравил ФК «Зенит» с победой в чемпионате России
Обновлено в 16:27
Финансы
Майские праздники растопчут российский рубль
Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
В КНДР подтвердили проведение ракетных пусков
Ранее стало известно, что Северная Корея провела испытательный пуск ракет в направлении Японского моря.
Обновлено в 18:02
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку на пригород Алеппо, сообщил источник
Армия САР отбила атаку вооруженных группировок на деревню Маараназ в пригороде Алеппо на северо-западе Сирии, сообщил в субботу РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Кино
«Мстители: Финал» соберет $2 млрд к концу второй недели проката
Обновлено вчера в 08:54
Футбол
Старейший клуб мира вылетел в пятый дивизион чемпионата Англии
«Ноттс Каунти», старейший профессиональный клуб в мире, вылетел в пятый дивизион чемпионат Англии.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Политика
На Украине создали группу по расследованию против Порошенко
Обновлено в 03:25
Музыка
Небензя спел «Песни Победы» в ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя вместе с солистками арт-группы "Сопрано" спел песню "На побывку едет молодой моряк" в штаб-квартире организации.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие
Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище
Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Экономика
В торговлю Волгоградской области инвестировано 4 млрд рублей
Примерно половину всех вложений 2018 года составили средства розничных сетевых магазинов, они открыли в Волгоградской области 84 новых магазина и обеспечили более 800 новых рабочих мест, инвестировав в региональный бюджет 1,6 млрд рублей.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности
Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Происшествия
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45