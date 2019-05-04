Футбол
Фурсенко: чемпионство «Зенита» — это счастье. Мужики — молодцы, Семак — геройЧемпионат вчера в 14:51
К чемпионскому титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак, который возглавил клуб перед началом нынешнего сезона. Для него чемпионский титул стал шестым в карьере и первым — в качестве наставника. Ранее «Зенит» становился чемпионом России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.
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