В Поклюке прошла индивидуальная гонка у мужчин на 20 километров. Это стало началом Кубка мира в новом сезоне, и с ходу лидерство общего зачета захватил Мартен Фуркад. Французский биатлонист финишировал в Словении первым, не допустив ни одного промаха и показав результат в 47 минут и 09,2 секунды.

Спорт Спорт Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке

Спорт Спорт Хованцев: со стрельбой в мужской гонке справился только Малышко Со стрельбой из российских биатлонистов в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке справился только Дмитрий Малышко, заявил РИА Новости главный тренер сборной России и старший тренер мужской команды Анатолий Хованцев.

Футбол Футбол Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гендузи Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время матча с «Арсеналом» (2:2) схватил за волосы Маттео Гендузи.

Футбол Футбол Черчесов считает Ахметова лучшим молодым футболистом РПЛ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отдал первое место в голосовании полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову.

Хоккей Хоккей Дзюба сыграл в хоккей вместе с игроками СКА

Футбол Футбол Матч «Монако» — «Ницца» перенесён из-за массовых протестов во Франции Как сообщает официальный сайт "Монако", лазурное дерби против "Ниццы", которое должно было состояться 7 декабря, было перенесено на неопределённый день.

Хоккей Хоккей «Спартак» расторг контракт с Косовым Нападающий Ярослав Косов покинул "Спартак", информирует официальный Твиттер КХЛ.

Футбол Футбол Братья Миранчук поддержали Кокорина и Мамаева Футболисты московского «Локомотива» Антон и Алексей Миранчук выступили со словами поддержки в адрес нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, находящихся под арестом.

Хоккей Хоккей СКА сегодня сыграет с казанским «Ак Барсом» В Северной столице сегодня, 6 декабря, состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет казанский «Ак Барс».

Футбол Футбол Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019.

Единоборства Единоборства Боец Нурмагомедов пропустит слушания по делу о драке Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов пропустит заседание Атлетической комиссии штата Невада, на котором будет рассматриваться дело о драке с его участием после боя на турнире UFC 229.

Футбол Футбол Тони Крос рассказал о своей травме Повреждение футболист получил в игре Лиги чемпионов с «Ромой». Об этом немец рассказал на своей странице в Twitter.

Спорт Спорт Загитова полетела на финал Гран-при в Канаду эконом-классом Российская фигуристка Алина Загитова отправилась на финал Гран-при в канадский Ванкувер эконом-классом самолета.

Футбол Футбол «Верим, что вернемся». «Амкар» поздравил себя с днем рождения «Амкар» поздравил себя с днем рождения. Сегодня, 6 декабря, исполнилось 24 года со дня основания клуба.