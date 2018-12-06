Спорт

Фуркад выиграл первую индивидуальную гонку Кубка мира
Московский Комсомолец
07:36

В Поклюке прошла индивидуальная гонка у мужчин на 20 километров. Это стало началом Кубка мира в новом сезоне, и с ходу лидерство общего зачета захватил Мартен Фуркад. Французский биатлонист финишировал в Словении первым, не допустив ни одного промаха и показав результат в 47 минут и 09,2 секунды.
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Мартен Фуркад
Французский биатлонист
Выдающийся французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезонах с 2011/2012 года по 2017/2018 год, многократный чемпион Франции.
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