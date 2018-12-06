Спорт
Фуркад выиграл первую индивидуальную гонку Кубка мира
Фуркад выиграл первую индивидуальную гонку Кубка мираМосковский Комсомолец07:36
В Поклюке прошла индивидуальная гонка у мужчин на 20 километров. Это стало началом Кубка мира в новом сезоне, и с ходу лидерство общего зачета захватил Мартен Фуркад. Французский биатлонист финишировал в Словении первым, не допустив ни одного промаха и показав результат в 47 минут и 09,2 секунды.
Московский Комсомолец07:36
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 10:17, Ашберн
Спорт
Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке
Обновлено в 10:08
Спорт
Хованцев: со стрельбой в мужской гонке справился только Малышко
Со стрельбой из российских биатлонистов в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке справился только Дмитрий Малышко, заявил РИА Новости главный тренер сборной России и старший тренер мужской команды Анатолий Хованцев.
Обновлено в 08:00
Футбол
Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гендузи
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время матча с «Арсеналом» (2:2) схватил за волосы Маттео Гендузи.
Обновлено в 10:06
Футбол
Черчесов считает Ахметова лучшим молодым футболистом РПЛ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отдал первое место в голосовании полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову.
Обновлено в 10:01
Хоккей
Дзюба сыграл в хоккей вместе с игроками СКА
Обновлено в 10:01
Футбол
Матч «Монако» — «Ницца» перенесён из-за массовых протестов во Франции
Как сообщает официальный сайт "Монако", лазурное дерби против "Ниццы", которое должно было состояться 7 декабря, было перенесено на неопределённый день.
Обновлено в 09:55
Хоккей
«Спартак» расторг контракт с Косовым
Нападающий Ярослав Косов покинул "Спартак", информирует официальный Твиттер КХЛ.
Обновлено в 10:07
Футбол
Братья Миранчук поддержали Кокорина и Мамаева
Футболисты московского «Локомотива» Антон и Алексей Миранчук выступили со словами поддержки в адрес нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, находящихся под арестом.
Обновлено в 09:47
Хоккей
СКА сегодня сыграет с казанским «Ак Барсом»
В Северной столице сегодня, 6 декабря, состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет казанский «Ак Барс».
Обновлено в 09:43
Футбол
Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе
Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 09:42
Единоборства
Боец Нурмагомедов пропустит слушания по делу о драке
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов пропустит заседание Атлетической комиссии штата Невада, на котором будет рассматриваться дело о драке с его участием после боя на турнире UFC 229.
Обновлено в 10:00
Футбол
Тони Крос рассказал о своей травме
Повреждение футболист получил в игре Лиги чемпионов с «Ромой». Об этом немец рассказал на своей странице в Twitter.
Обновлено в 08:53
Спорт
Загитова полетела на финал Гран-при в Канаду эконом-классом
Российская фигуристка Алина Загитова отправилась на финал Гран-при в канадский Ванкувер эконом-классом самолета.
Обновлено в 09:32
Футбол
«Верим, что вернемся». «Амкар» поздравил себя с днем рождения
«Амкар» поздравил себя с днем рождения. Сегодня, 6 декабря, исполнилось 24 года со дня основания клуба.
Обновлено в 09:15
Футбол
Олег Кононов: «У Романа Еременко есть шанс остаться в „Спартаке“»
Шансы остаться в "Спартаке" у Романа есть.
Обновлено в 02:30