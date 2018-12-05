Спорт

Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке
Газета.Ru
05:55

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке, сообщает "Советский спорт". Стартовавший под 87-м номером, спортсмен не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
Газета.Ru05:55

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Мартен Фуркад
Французский биатлонист
Выдающийся французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезонах с 2011/2012 года по 2017/2018 год, многократный чемпион Франции.
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Дмитрий Владимирович Малышко
Российский биатлонист
Российский биатлонист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете. Серебряный призёр чемпионата Европы 2010 в эстафете. Лауреат премии IBU Awards в номинации «Новичок года» сезона 2011/2012. Чемпион России по биатлону 2015 в спринте.
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