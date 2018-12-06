Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке, сообщает "Советский спорт". Стартовавший под 87-м номером, спортсмен не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Футбол Футбол Матч «Монако» – «Ницца» перенесён из-за акций протеста во Франции Решение о переносе матча было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни.

Футбол Футбол Ильзат Ахметов признан лучшим молодым игроком года в РПЛ

Футбол Футбол Феллаини не будет наказан за то, что он схватил Гендузи за волосы Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини не будет наказан за свои действия во время матча АПЛ с "Арсеналом" (2:2). Бельгиец во время игры схватил за волосы хавбека "Арсенала" Маттео Гендузи, однако наказания для игрока не последует, поскольку арбитр встречи Андре Марринер зафиксировал нарушение правил и назначил штрафной удар.

Футбол Футбол Карло Анчелотти: «Думаю, у „Наполи“ лучшая полузащита в Италии» Думаю, у нас лучшая полузащита в Италии, лично я в этом уверен.

Футбол Футбол Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019.

Хоккей Хоккей Вишневский вернулся в «Спартак» Защитник Дмитрий Вишневский стал игроком "Спартака", сообщает официальный сайт красно-белых.

Единоборства Единоборства Макгрегор пропустит слушание о драке после боя с Хабибом

Спорт Спорт В Ванкувере состоится финал Гран-при по фигурному катанию В канадском Ванкувере стартует первый из трёх главных турниров сезона — финал Гран-при по фигурному катанию.

Футбол Футбол Форвард «Барселоны» Малком получил травму Нападающий «Барселоны» Малком получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Леонесой» (4:1). Бразилец вышел в стартовом составе и отметился голом на 43-й минуте.

Хоккей Хоккей СКА показал видео с Дзюбой в форме армейского клуба Ролик предваряет хоккейные матчи на стадионе "Санкт-Петербург", в видео Дзюба играет в хоккей с Павлом Дацюком, а потом зовет болельщиков на хоккей.

Баскетбол Баскетбол Карри: Противостояние с «Кливлендом» закончилось "Противостояние закончилось", — сказал Карри, слова которого приводит The Score.

Хоккей Хоккей СКА сыграет с казанским «Ак Барсом» СКА сыграет с Ак Барсом в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В этом сезоне команды встречались на Кубке Открытия.

Футбол Футбол «Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба