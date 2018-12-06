Спорт
Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке
Фуркад выиграл индивидуальную гонку в ПоклюкеГазета.Ru05:55
Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке, сообщает "Советский спорт". Стартовавший под 87-м номером, спортсмен не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
Газета.Ru05:55
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