Спорт

Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке
Газета.Ru
05:55

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке, сообщает "Советский спорт". Стартовавший под 87-м номером, спортсмен не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
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Французский биатлонист
Выдающийся французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезонах с 2011/2012 года по 2017/2018 год, многократный чемпион Франции.
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