Спорт

Фуркад не финишировал в гонке преследования
Матч ТВ
06:32

Французкий биатлонист Мартен Фуркад не прошел до конца гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке. После четвертой стрельбы в активе спортсмена было 4 промаха и 29-е промежуточное место. Напомним, в спринте Фуркад стал 24-м.
Матч ТВ06:32

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Фуркад отказался комментировать сход с трассы в гонке преследования

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Биатлонист Фуркад отказался финишировать на КМ

News.ru06:48

Фуркад не стал финишировать в гонке преследования в Поклюке

Советский спорт06:39

Мартен Фуркад: «Объяснений нет»

Спорт-Экспресс07:39

Фуркад не смог объяснить причину неудачи в гонке преследования

Матч ТВ08:15

Фуркад не смог объяснить причину неудачи в гонке преследования

Sportbox.RU08:15

Мартен Фуркад: «Все работает не так, как планировалось. Объяснений нет»

Sports.ru08:06
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Мартен Фуркад
Французский биатлонист
Выдающийся французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезонах с 2011/2012 года по 2017/2018 год, многократный чемпион Франции.
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Поклюка
Плато в Словении
Горное плато на северо-западе Словении. Расположена в национальном парке Триглав в Юлийских Альпах на высоте 1300 м. В округе преобладают густые хвойные леса. Плато прилегает к горному хребту, вершины которого достигают высоты 2000 м. Наиболее крупным населённым пунктом вблизи Поклюки является город Блед, расположенный на расстоянии 7 км.
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