Спорт
Фуркад не финишировал в гонке преследования
Фуркад не финишировал в гонке преследованияМатч ТВ06:32
Французкий биатлонист Мартен Фуркад не прошел до конца гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке. После четвертой стрельбы в активе спортсмена было 4 промаха и 29-е промежуточное место. Напомним, в спринте Фуркад стал 24-м.
Матч ТВ06:32
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