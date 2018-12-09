Спорт

Фуркад не финишировал в гонке преследования
Матч ТВ
06:32

Французкий биатлонист Мартен Фуркад не прошел до конца гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке. После четвертой стрельбы в активе спортсмена было 4 промаха и 29-е промежуточное место. Напомним, в спринте Фуркад стал 24-м.
Матч ТВ06:32

Подробнее о событии

Фуркад отказался комментировать сход с трассы в гонке преследования

Чемпионат08:47

Биатлонист Фуркад отказался финишировать на КМ

News.ru06:48

Фуркад не стал финишировать в гонке преследования в Поклюке

Советский спорт06:39

Мартен Фуркад: «Объяснений нет»

Спорт-Экспресс07:39

Фуркад не смог объяснить причину неудачи в гонке преследования

Матч ТВ08:15

Фуркад не смог объяснить причину неудачи в гонке преследования

Sportbox.RU08:15

Мартен Фуркад: «Все работает не так, как планировалось. Объяснений нет»

Sports.ru08:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Спорт

Биатлонист Логинов стал третьим в гонке преследования

Обновлено в 09:08
Спорт

Загитова объяснила поражение в финале Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая второй в финале Гран-при, порассуждала о причинах поражения от японки Рики Кихиры.
Обновлено в 08:51
Футбол

«Динамо» обыграло «Урал» в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» одержали победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Футбол

«Фиорентина» спасла ничью в гостевом матче с «Сассуоло»

Сассуоло на своем поле принимал Фиорентину. Матч закончился ничьей со счетом 3:3.
Обновлено в 08:45
Футбол

«Эйбар» сыграл вничью с «Леванте», команды забили 8 голов

«Эйбар» сыграл вничью с «Леванте» в матче чемпионата Испании, пропустив в добавленное время.
Обновлено в 08:36
Футбол

Крыховяк признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре

Обновлено в 09:00
Единоборства

Холлоуэй победил Ортегу в чемпионском поединке UFC

Американский боец Макс Холлоуэй в титульном поединке со своим соотечественником Брайаном Ортегой завоевал звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе, одержав победу техническим нокаутом.
Обновлено в 09:00
Спорт

Россиянки выиграли серебро в командном спринте на этапе Кубка мира

Женская сборная России заняла второе место в командном спринте на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту в польском Томашове, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:45
Футбол

Вратарь «Аугсбурга» откусил часть языка во время игры с «Байером»

Голкипер "Аугсбурга" Андреас Луте прикусил язык во время матча 14-го тура чемпионата Германии с "Байером" (0:1), информирует Bild.
Обновлено в 09:01
Футбол

Стерлинг: «Пресса разжигает расизм»

В своём Instagram Стерлинг опубликовал скриншот материала издания Daily Mail, в котором говорится о темнокожем игроке "Манчестер Сити" Тосине Адарабийо (выступает в аренде за "Вест Бромвич"), купившего для своей матери дом за 2,25 миллиона фунтов и не сыгравшего пока ни одного матча в Премьер-лиге.
Обновлено в 09:05
Единоборства

Ломаченко объединил два титула чемпиона мира в легком весе

Украинский профессиональный боксер Василий Ломаченко единогласным решением судей забрал победу у пуэрториканца Хосе Педрасы и объединил два титула чемпиона мира в легкой весовой категории - украинец защитил пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и отобрал титул Всемирной боксерской организации (WBO) у Педрасы.
Обновлено в 08:27
Футбол

Альба: «Золотой мяч» должен был получить Лионель Месси

Защитник футбольного клуба «Барселона» Жорди Альба выразил свое недоумение пятым местом нападающего его команды Лионеля Месси по итогам голосования за награду «Золотой мяч» в 2018 году.
Обновлено в 05:58
Футбол

«Барселона» разгромила «Эспаньол»

Обновлено в 08:05
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Коламбус», Овечкин забросил шайбу

Гости победили во встрече со счетом 4:0. Капитан столичного клуба Александр Овечкин стал автором шайбы и результативной передачи.
Обновлено в 09:00
Футбол

Дмитрий Булыкин: «Зенит» обыграет «Рубин»

Думаю, что «Зенит» обыграет «Рубин» на своем поле и смены лидера до зимней паузы не произойдет.
Обновлено в 08:44
ещё по теме
Мартен Фуркад
Французский биатлонист
Выдающийся французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезонах с 2011/2012 года по 2017/2018 год, многократный чемпион Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Поклюка
Плато в Словении
Горное плато на северо-западе Словении. Расположена в национальном парке Триглав в Юлийских Альпах на высоте 1300 м. В округе преобладают густые хвойные леса. Плато прилегает к горному хребту, вершины которого достигают высоты 2000 м. Наиболее крупным населённым пунктом вблизи Поклюки является город Блед, расположенный на расстоянии 7 км.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное