Французкий биатлонист Мартен Фуркад не прошел до конца гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке. После четвертой стрельбы в активе спортсмена было 4 промаха и 29-е промежуточное место. Напомним, в спринте Фуркад стал 24-м.

Фуркад не финишировал в гонке преследования

Спорт Спорт Биатлонист Логинов стал третьим в гонке преследования

Спорт Спорт Загитова объяснила поражение в финале Гран-при Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая второй в финале Гран-при, порассуждала о причинах поражения от японки Рики Кихиры.

Футбол Футбол «Динамо» обыграло «Урал» в матче РПЛ Футболисты московского «Динамо» одержали победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Футбол «Фиорентина» спасла ничью в гостевом матче с «Сассуоло» Сассуоло на своем поле принимал Фиорентину. Матч закончился ничьей со счетом 3:3.

Футбол Футбол «Эйбар» сыграл вничью с «Леванте», команды забили 8 голов «Эйбар» сыграл вничью с «Леванте» в матче чемпионата Испании, пропустив в добавленное время.

Футбол Футбол Крыховяк признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре

Единоборства Единоборства Холлоуэй победил Ортегу в чемпионском поединке UFC Американский боец Макс Холлоуэй в титульном поединке со своим соотечественником Брайаном Ортегой завоевал звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе, одержав победу техническим нокаутом.

Спорт Спорт Россиянки выиграли серебро в командном спринте на этапе Кубка мира Женская сборная России заняла второе место в командном спринте на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту в польском Томашове, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Вратарь «Аугсбурга» откусил часть языка во время игры с «Байером» Голкипер "Аугсбурга" Андреас Луте прикусил язык во время матча 14-го тура чемпионата Германии с "Байером" (0:1), информирует Bild.

Футбол Футбол Стерлинг: «Пресса разжигает расизм» В своём Instagram Стерлинг опубликовал скриншот материала издания Daily Mail, в котором говорится о темнокожем игроке "Манчестер Сити" Тосине Адарабийо (выступает в аренде за "Вест Бромвич"), купившего для своей матери дом за 2,25 миллиона фунтов и не сыгравшего пока ни одного матча в Премьер-лиге.

Единоборства Единоборства Ломаченко объединил два титула чемпиона мира в легком весе Украинский профессиональный боксер Василий Ломаченко единогласным решением судей забрал победу у пуэрториканца Хосе Педрасы и объединил два титула чемпиона мира в легкой весовой категории - украинец защитил пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и отобрал титул Всемирной боксерской организации (WBO) у Педрасы.

Футбол Футбол Альба: «Золотой мяч» должен был получить Лионель Месси Защитник футбольного клуба «Барселона» Жорди Альба выразил свое недоумение пятым местом нападающего его команды Лионеля Месси по итогам голосования за награду «Золотой мяч» в 2018 году.

Хоккей Хоккей «Вашингтон» обыграл «Коламбус», Овечкин забросил шайбу Гости победили во встрече со счетом 4:0. Капитан столичного клуба Александр Овечкин стал автором шайбы и результативной передачи.