Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассеВести.Ru 04:22
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области. Авария произошла около половины десятого утра 10 июня на 201-м километре трассы М-4 "Дон".
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