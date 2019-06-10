Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассеВести.Ru 04:22

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области. Авария произошла около половины десятого утра 10 июня на 201-м километре трассы М-4 "Дон".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Двое пострадавших в аварии с участием колонны МЧС по Тулой находятся в реанимации

ТАСС06:40

В Тульской области фура столкнулась с колонной МЧС

РИА Новости04:15

Фура въехала в колонну МЧС в Тульской области

Говорит Москва03:49

Пять человек пострадали при столкновении фуры с колонной МЧС под Тулой

RT на русском04:01

Колонна МЧС встала на трассе «Дон» из-за ДТП

Интерфакс03:50

Причиной ДТП с колонной МЧС под Тулой стал заснувший водитель фуры

News.ru04:24

Фура врезалась в ехавшую в Крым для разминирования колонну МЧС

РБК04:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:55, Ашберн
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

Обновлено в 00:59
Политика

Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:17
Происшествия

В Москве разгромили редакцию «Сноба»

Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве.
Обновлено в 07:53
Политика

На выборах президента Казахстана побеждает Токаев

На выборах президента Казахстана побеждает действующий глава государства, кандидат от партии «Нур Отан» Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено 08 июня в 11:04
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым.
Обновлено в 02:10
Авто

Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа

В Сети появились первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа. Фото опубликовало издание Autocar в Индии.
Обновлено в 07:35
Политика

Белый дом предложил отсрочить ограничения на деятельность Huawei

Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайcкой компании на территории США.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Обновлено в 07:40
Общество

ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова

На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Политика

Тимошенко заявила о готовности к коалиции с партией Зеленского

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука объединиться с ее партией для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

ВКС России проводят мониторинг над Чёрным морем на фоне учений НАТО

Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой

На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.
Обновлено в 03:11
Происшествия

СК начал проверку после избиения девочки и пенсионерки в Зеленограде

Следствие начало проверку информации об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж за актера и комика Криса Пратта.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A

Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Происшествия

Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП

Обновлено в 05:55
Авто

Самую быструю в мире газонокосилку внесут в книгу рекордов Гиннеса

Обновлено в 06:42
Энергетика

Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель

Силуанов, выступая ранеее 10 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, предупредил: от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти между странами — участницами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) зависят мировые цены на нефть.
Обновлено в 07:10
Политика

Зеленский отшутился на обвинения в плагиате речи Порошенко

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на обвинения администрации бывшего главы государства Петра Порошенко о том, что он якобы позаимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
Музыка

Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади

Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Экономика

Morgan Stanley решил вернуться к работе в России по модели 1990-х

Представитель Morgan Stanley в России уточнил РБК, что новая модель «должна быть более эффективной»: «Это обычная структура бизнеса для инвестиционных банков».
Обновлено в 06:11
Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Политика

Партия Ляшко представила список кандидатов на выборах в Раду

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко на съезде политсилы представил 41 кандидата в списке партии для участия во внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.
Обновлено в 05:40
Экономика

Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы

Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Петербургские полицейские задержали на Урале подозреваемого в убийстве

Петербургские следователи вылетели на Урал еще в начале прошлой недели и за несколько дней установили местонахождение подозреваемого.
Обновлено в 06:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное