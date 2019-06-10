Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на трассе под ТулойРоссийская газета 04:17

В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик. В аварии получили травмы пять человек, сообщил "РГ" пресс-секретарь регионального главка МЧС Максим Пряхин. Авария произошла в 9:35 на 201 километре трассы М-4 "Дон".
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Двое пострадавших в аварии с участием колонны МЧС по Тулой находятся в реанимации

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