Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской областиРИА Новости 06:29
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС. Авария произошла утром на автодороге Волгодонск — Ольгинская в районе хутора Лагутники.
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:19, Вашингтон
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В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
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Имущество главы Минлеса Иркутской области Сергея Шеверды арестовали
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Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться
Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
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В Санкт-Петербурге суд вынес приговоры убийцам блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра.
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Турция ответила на санкции Евросоюза
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