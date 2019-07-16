Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской областиРИА Новости 06:29

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС. Авария произошла утром на автодороге Волгодонск — Ольгинская в районе хутора Лагутники.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фура с оборудованием для шоу Киркорова попала в ДТП в Ростовской области

Интерфакс07:38

Представитель Киркорова рассказал о ДТП с фурой артиста под Ростовом

РЕН ТВ06:15

Опубликовано видео с места «звёздной» аварии с фурой Киркорова

Life.ru07:30

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

РИА Новости06:29

Опубликованы кадры с места аварии с участием фуры Киркорова

ТК Звезда07:21

Киркоров опроверг сообщения о перевернувшейся фуре с реквизитом для концерта в Крыму

Говорит Москва05:55

Фура с оборудованием Киркорова попала в аварию под Волгодонском

РБК07:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:19, Вашингтон
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов

Массовое отравление офисных работников произошло в Москве, все они покупали готовую еду в вендинговых автоматах.
Обновлено в 08:05
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Интернет

Twitter представил новый дизайн

Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
Футбол

Сборная России оценила гол Миранчука в ворота «Рубина»

Сборная России предложила болельщикам оценить гол полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в матче первого тура против «Рубина» (1:1). На 66-й минуте футболист реализовал штрафной удар.
Обновлено вчера в 16:53
Наука

Ученые узнали, как в недрах Земли появился «подземный океан»

Обновлено вчера в 12:03
Политика

СМИ сообщили об изоляции Зеленского

В правительстве Украины заявили, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского держит его в неком "футляре".
Обновлено в 06:54
ЖКХ

Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Кино

Актер «Бэтмена: Начало» Карл Шилс умер, засыпая на съемках

Известный ирландский актер театра и кино Карл Шилс скончался в возрасте 47 лет, сообщает Daily Mail сегодня, 16 июля.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Поклонник убил 17-летнюю звезду Instagram и выложил фото в соцсети

Брендон Кларк был поклонником «творчества» Бьянки Девинс, которая являлась звездой Instagram.
Обновлено в 07:52
Экономика

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками.
Обновлено в 06:55
Общество

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра в ближайшие часы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 08:51
Общество

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

Обновлено в 00:34
Спорт

Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Политика

Соцопрос выявил пять способных пройти в Верховную раду партий

Пять партий имеют все шансы пройти в Верховную раду Украины.
Обновлено в 04:38
Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Обновлено в 08:45
Авто

Volvo V60 Cross Country добрался до официальных дилеров в России

Новый Volvo V60 Cross Country отлично дополняет линейку моделей компании с повышенной проходимостью.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Общество

Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

Обновлено в 01:34
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Авто

В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП

Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Происшествия

Имущество главы Минлеса Иркутской области Сергея Шеверды арестовали

СУ СК России по Иркутской области арестовало имущество министра лесного комплекса области Сергея Шеверды, который обвиняется в превышении должностных полномочий по уголовному делу о незаконной рубке в заказнике "Туколонь".
Обновлено в 09:00
Экономика

Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании

Исходя из нынешней капитализации компании на Лондонской бирже, 22,4% Petropavlovsk оценивается в $89 млн, но собеседник «Ведомостей», близкий к одному из кредиторов компании, говорит, что больше $60 млн за пакет Ракишев выручить не смог бы.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться

Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Происшествия

Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

Обновлено в 03:48
Происшествия

Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию

В Санкт-Петербурге суд вынес приговоры убийцам блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра.
Обновлено в 07:59
Интернет

Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки

Microsoft готова превратить компьютеры с Windows 10 в полные аналоги смарт-колонок.
Обновлено в 02:02
Политика

Турция ответила на санкции Евросоюза

Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
ещё по теме
Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное