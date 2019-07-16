Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской областиРИА Новости 06:29
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС. Авария произошла утром на автодороге Волгодонск — Ольгинская в районе хутора Лагутники.
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Политика
Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова рассказала о своих домашних питомцах
Фото: Анастасия Решетова рассказала о своих котах Как рассказывает Анастасия, ее любимцы приносят в дом оживление и создают уютную атмосферу.
Обновлено в 03:36
Политика
Петицию к Зеленскому поддержал миллион жителей Донбасса
Миллион жителей Донбасса поддержал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому "Выбор Донбасса" с требованиями предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, вернуть жителям пенсии, признать право на интеграцию с РФ.
Обновлено в 05:51
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено 14 июля в 23:41
Политика
В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00
Экономика
ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры
В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.
Обновлено в 05:39
Футбол
Делф сменил «Манчестер Сити» на «Эвертон»
"Эвертон" объявил о подписании полузащитника сборной Англии и "Манчестер Сити" Фабиана Делфа.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Зеленский хочет провести Олимпиаду на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в стране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
Авто
Nissan Skyline получил обновление
Представители компании Nissan заявили о том, что подготовили к продаже новую рестайлинговую модель автомобиля Skyline.
Обновлено в 06:51
Политика
Киев не планирует назначать посла Украины в России
Замглавы президентского штаба на Украине Вадим Пристайко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не планирует новых назначений в посольстве в России.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова
Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 05:09
Культура
Самодурова объявила музыку для программ нового сезона
Чемпионка Европы Софья Самодурова в своем Instagram написала, какие саундтреки будут использоваться в ее соревновательных программах сезона-2019/20.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Обновлено в 06:08
Политика
В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
В Кремле прокомментировали предложения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне на этапе доследственной проверки по делам о взяточничестве.
Обновлено в 06:55
Политика
В CNN назвали Ассанжа руководителем «вмешательства» в выборы США
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж якобы превратил посольство Эквадора в Лондоне в штаб для вмешательства в выборы президента США в 2016 году, утверждает телеканал CNN со ссылкой на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global, которая следила за Ассанжем.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов
В шести округах Москвы 30 человек отравились к врачам с отравлением, предположительно, едой из вендинговых автоматов в офисах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:37
Политика
Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США
В июне 2019-го Верховный суд Австрии одобрил выдачу господина Фирташа, итоговое решение должен был принять Минюст.
Обновлено в 06:31
Наука
Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни
40 лет назад ученые думали, что смогут изменить на Марсе атмосферу и заселить эту планету, но теперь социалисты понимают, что с нынешними технологиями создать атмосферу на Марсе как на земле невозможно.
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Умерла актриса театра Российской армии Ольга Вяликова
Обновлено в 07:43
Общество
Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Космос
Amazon раскрыл подробности запуска 3236 спутников проекта Kuiper
Впервые о планах Amazon запустить на орбиту 3236 спутников СМИ стало известно в апреле 2019 года.
Обновлено в 02:58
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика
Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала
Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Футбол
Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста
Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Политика
Меркель сидя слушала гимны на встрече с премьером Молдавии
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду перед переговорами в Берлине вопреки протоколу сидя слушали национальные гимны.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Сочи задержали четыре электропоезда из-за сорванной с кафе крыши
В Сочи с пляжного кафе сильным порывом ветра сорвало крышу. Листы металлопрофиля приземлились прямо на контактную сеть железной дороги.
Обновлено в 06:53