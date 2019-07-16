Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской областиРИА Новости 06:29

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС. Авария произошла утром на автодороге Волгодонск — Ольгинская в районе хутора Лагутники.
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Опубликованы кадры с места аварии с участием фуры Киркорова

ТК Звезда07:21

Фура с оборудованием Киркорова попала в аварию под Волгодонском

РБК07:26

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

РИА Новости06:29

Киркоров опроверг потерю реквизита из‐за ДТП с фурой

Телеканал 360°06:22

Фура с оборудованием для шоу Киркорова попала в ДТП в Ростовской области

Интерфакс07:38

Киркоров опроверг сообщения о перевернувшейся фуре с реквизитом для концерта в Крыму

Говорит Москва05:55

Представитель Киркорова рассказал о ДТП с фурой артиста под Ростовом

РЕН ТВ06:15
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Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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