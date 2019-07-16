Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской областиРИА Новости 06:29

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС. Авария произошла утром на автодороге Волгодонск — Ольгинская в районе хутора Лагутники.
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Фура с оборудованием для шоу Киркорова попала в ДТП в Ростовской области

Интерфакс07:38

Опубликованы кадры с места аварии с участием фуры Киркорова

ТК Звезда07:21

Опубликовано видео с места «звёздной» аварии с фурой Киркорова

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Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

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Фура с оборудованием Киркорова попала в аварию под Волгодонском

РБК07:26

Киркоров опроверг сообщения о перевернувшейся фуре с реквизитом для концерта в Крыму

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Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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